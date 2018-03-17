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Китайские депутаты одобрили реформу государственных органов
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Китайские депутаты одобрили реформу государственных органов 

Российская Газета 10 часов назад
В Китае в субботу одобрен законопроект о реформе высшего исполнительного органа страны — Госсовета КНР. За документ проголосовали 2966 депутатов Всекитайского собрания народных представителей, двое проголосовали против, еще двое воздержались, передает РИА Новости.
Согласно проекту, в состав правительства будут входить 26 министерств и комитетов, при этом некоторые из них будут совершенно новыми. В частности, появятся министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство по делам ветеранов и министерство природных ресурсов. Также в структуре Госсовета создадут восемь новых ведомств.
По мнению властей, реформа госорганов нужна для улучшения структуры правительства и эффективности его работы. Кроме того, она повысит уровень соответствия госорганов реальным потребностям населения, уверены авторы законопроекта.
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