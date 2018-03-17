Новосибирскому алиментщику не дали отдохнуть за рубежом

Ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации застало новосибирского алиментщика врасплох: пришлось погасить крупную сумму задолженности.

В отделе судебных приставов по Новосибирскому району на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина Л. о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба УФСС приставов по НСО. Должника искали долго, поэтому объявили в розыск. К тому же судебный пристав не разрешил неплательщику выезжать за пределы Российской Федерации.