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Новосибирскому алиментщику не дали отдохнуть за рубежом
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Новосибирскому алиментщику не дали отдохнуть за рубежом 

АиФ-Новосибирск 11 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации застало новосибирского алиментщика врасплох: пришлось погасить крупную сумму задолженности.
В отделе судебных приставов по Новосибирскому району на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина Л. о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба УФСС приставов по НСО. Должника искали долго, поэтому объявили в розыск. К тому же судебный пристав не разрешил неплательщику выезжать за пределы Российской Федерации.
В итоге, должника поймали прямо при попытке вылететь на отдых за рубеж. В Москве должник никак не ожидал, что в аэропорту ему откажут в возможности полета. Отдых был сорван. Поэтому мужчине пришлось срочно лететь в другую сторону — а именно, в банк: оплачивать образовавшуюся задолженность в размере более 300 000 рублей.
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