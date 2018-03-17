Китайское заксобрание одобрило проект реформы государственных органов

ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости . Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва в субботу одобрили проект реформы государственных органов.

Госсовет 13 марта предложил депутатам на рассмотрение проект, который предусматривает, что в состав правительства страны будут входить 26 министерств и комитетов, при этом некоторые из них будут совершенно новыми. Реформа госорганов, по мнению властей, необходима для улучшения структуры правительства и эффективности его работы, а также повышения уровня соответствия госорганов реальным потребностям населения страны.

По проекту реформы планируется учреждение в Госсовете Государственного управления по развитию международного сотрудничества, Государственного управления по миграционным вопросам, Государственного управления радиовещания и телевидения. Помимо этого, полномочия банковского и страхового регуляторов страны будут объединены в один Государственный комитет по управлению и контролю за банковской и страховой деятельностью.