Ещё
Китайское заксобрание одобрило проект реформы государственных органов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайское заксобрание одобрило проект реформы государственных органов 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва в субботу одобрили проект реформы государственных органов.
Госсовет 13 марта предложил депутатам на рассмотрение проект, который предусматривает, что в состав правительства страны будут входить 26 министерств и комитетов, при этом некоторые из них будут совершенно новыми. Реформа госорганов, по мнению властей, необходима для улучшения структуры правительства и эффективности его работы, а также повышения уровня соответствия госорганов реальным потребностям населения страны.
В состав правительства войдут три новых министерства — министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство по делам ветеранов и министерство природных ресурсов. Также в структуре Госсовета появятся восемь новых ведомств, часть из которых — результат слияния других органов.
По проекту реформы планируется учреждение в Госсовете Государственного управления по развитию международного сотрудничества, Государственного управления по миграционным вопросам, Государственного управления радиовещания и телевидения. Помимо этого, полномочия банковского и страхового регуляторов страны будут объединены в один Государственный комитет по управлению и контролю за банковской и страховой деятельностью.
РИА Новости: последние новости
Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе во вторник Памфилова пригрозила дезинфораторам на выборах В Брюсселе на выборах президента России проголосуют потомки Пушкина
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ401
В Госдуме оценили заявление Порошенко70
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды22
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение