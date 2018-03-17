В США из-за собаки самолет совершил вынужденную посадку

США летевший из Ньюарка в Сент-Луис лайнер United Airlines совершил незапланированную посадку из-за собаки на борту.

Уже во время полета экипаж заметил, что в один из отсеков воздушного судна по ошибке погрузили контейнер, в котором находилась собака. Командир принял решение приземлиться в городе Акрон, чтобы вернуть животное владельцу.

ТАСС напоминает, что на этой неделе авиакомпания оказалась в центре скандала, связанного опять же с собакой. На одном из рейсов скончался щенок.