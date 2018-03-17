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В США из-за собаки самолет совершил вынужденную посадку
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В США из-за собаки самолет совершил вынужденную посадку 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В США летевший из Ньюарка в Сент-Луис лайнер United Airlines совершил незапланированную посадку из-за собаки на борту.
Уже во время полета экипаж заметил, что в один из отсеков воздушного судна по ошибке погрузили контейнер, в котором находилась собака. Командир принял решение приземлиться в городе Акрон, чтобы вернуть животное владельцу.
ТАСС напоминает, что на этой неделе авиакомпания оказалась в центре скандала, связанного опять же с собакой. На одном из рейсов скончался щенок.
Во время трехчасового перелета из Хьюстона в Нью-Йорк стюардесса заставила пассажирку убрать на верхнюю багажную полку специально оборудованную сумку с десятимесячным французским бульдогом. Однако пес не перенес перелета и умер. Перевозчик заявил, что не знал о нахождении в сумке животного. Сейчас делом занимается прокуратура.
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