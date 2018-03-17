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Сянганский магнат Ли Цзячэн уходит в оставку и передает дела старшему сыну
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Сянганский магнат Ли Цзячэн уходит в оставку и передает дела старшему сыну 

ИА Синьхуа 11 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянган, 16 марта /Синьхуа/ — Сянганский магнат Ли Цзячэн /также известен как Ли Кашин/ сегодня заявил, что он принял решение об уходе в отставку. 10 мая он официально покинет пост главы компаний CK Hutchison Holdings Ltd. и CK Asset Holdings. Его полномочия перейдут его старшему сыну Ли Цзэцзюю /Виктору Ли/. Фотографии Синьхуа/Ван Си  Сянган, 16 марта /Синьхуа/ — Сянганский магнат Ли Цзячэн /также известен как Ли Кашин/ сегодня заявил, что он принял решение об уходе в отставку. 10 мая он официально покинет пост главы компаний CK Hutchison Holdings Ltd. и CK Asset Holdings. Его полномочия перейдут его старшему сыну Ли Цзэцзюю /Виктору Ли/. Фотографии Синьхуа/Ван Си  Сянган, 16 марта /Синьхуа/ — Сянганский магнат Ли Цзячэн /также известен как Ли Кашин/ сегодня заявил, что он принял решение об уходе в отставку. 10 мая он официально покинет пост главы компаний CK Hutchison Holdings Ltd. и CK Asset Holdings. Его полномочия перейдут его старшему сыну Ли Цзэцзюю /Виктору Ли/. Фотографии Синьхуа/Ван Си
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