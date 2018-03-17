«Звезды у нас без тормозов»: Лолита Милявская не боится танцевать на людях

Лолита Милявская уверена, что 54 — это не тот возраст, когда надо чинно сидеть на диване. И певица позволяет себе жить без комплексов, а также задорно отплясывать в толпе людей, если таково ее настроение.

Артистка Лолита Милявская в очередной раз изумила поклонников полным отсутствием комплексов и своей раскрепощенностью, опубликов на своей странице в сети видео, на котором танцует под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Мало того, что пляски проходят в аэропорту в окружении посторонних людей и зевак, так еще и наряд певицы вызывает недоумение и не похож на обычный уличный образ. «Филипп, позволь воспринимать теперь эту песню, как посвящение твоим выпивающим товарищам», — написала Лолита, посвящая песне свой яркий танец.

Поклонники же обратили внимание, что обувь Лолиты напоминает меховые тапки, а просторное голубое платье — ночную сорочку. Впрочем, 54-летняя звезда нисколько не беспокоится относительно своей внешности и самозабвенно отплясывает, находясь в общественном месте. И хотя поклонники творчества Милявской похвалили ее за смелость и свободу самовыражения, многие подписчики с неодобрением отнеслись к такому эксцентричному поведению.

Публика сети отметила, что такое шоу не стоит устраивать в людных местах. А также раскритиковала как наряд певицы, так и ее простой танец, напоминающий многим «пляски дикарей». «Да. Ужас. Человеку шестой десяток всего — рано она выжила из ума…» «Какая свобода, экспрессия! Что хочу — то и творю! Свободна от комплексов и стыда!» «Вы огонь! Обожаю Вас за то, что Вы реально без комплексов!» «Только не пойму, как Вы так смело вышли в люди в ночной рубашке, халате и в тапочках» «Дикарские пляски. И прямо в аэропорту. Вот ведь звезды у нас без тормозов» «Полная деградация! Вот она русская женщина во всей красе! Вот тебе и манеры и воспитание!» «И это нормально? Дурдом на выгуле и то краше ведет себя!»

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 14, 2018 в 4:35 PDT Впрочем, Лолита не первый раз эпатирует публику своими провокациями, а также с удовольствием подшучивает даже над собой. Чего стоит только ее видео из постели с мужем, где во всей красе показаны семейные занятия перед сном грядущим.