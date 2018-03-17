В Антарктиде обнаружена «асфальтная» дорога и мост 

Интересную находку сделал пользователь, который изучает Google Earth. В результате таяния льда в Антарктиде, на картах показалась дорога, похожая на асфальтную и протяженность составляет около 800 метров. На первый взгляд дорогу можно не заметить, но стоит присмотреться повнимательнее и его открытие становится очевидным. Примечательно, что на дороге есть арка, напоминающая вход под мост. Это не первый случай, когда кто-то делает «открытие» с помощью карт и спутниковых снимков. Так, недавно в Антарктиде была обнаружена база с длинным причалом. Но то, что может показаться реальностью на снимках, на деле может оказаться вовсе обычной местностью. Чтобы подтвердить подобные находки, необходимо убедиться в этом лично и присутствовать согласно координатам местности. На данный момент, многие просто рассуждают о возможной «мистической» дороге и никто не убедился в действительном существовании в Антарктиде.