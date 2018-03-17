Досрочные выборы российского президента в Германии вызвали небывалый ажиотаж

До выборов президента России остался один день, но за пределами страны они уже начались. В минувшие выходные выездные избирательные участки открылись в США Израиле , Германии и еще 145 странах мира.

ФРГ проголосовать на выборах российского президента смогут почти полмиллиона граждан. Для этого организовано 15 избирательных участков. Из документов нужен лишь российский загранпаспорт — никаких открепительных талонов. Как работают комиссии в Германии, рассказывает пресс-секретарь российского посольства в Берлине Денис Микерин

Денис Микерин пресс-секретарь российского посольства в Берлине «В состав комиссии входят представители: в первую очередь, сотрудники российских загранучреждений, могут входить постоянно проживающие деятели научного сообщества, студенты. Из Москвы не присылают. По-моему, только на лейпцигских участках потребовалось привлечение дополнительных людей из Москвы по причине ограниченности кадрового состава сотрудников генконсульства. Досрочное голосование организовано в 13 городах. Это делается на основании в том числе обращений российских организаций соотечественников и крупных еврейских общин. Мы внесли эти предложения, и они были утверждены ЦИК . Это практика распространенная. Понятно, что многие живут далеко от тех городов, где голосование будет происходить в основной день, и ехать 200 километров сложно».

Но едут, иногда автобусами. В Ганновере в минувшие выходные на выездном избирательном участке были огромные очереди, говорит жительница Нижней Саксонии Наталья Санаси.

Наталья Санаси жительница Нижней Саксонии «Приезжали автобусами из других маленьких городков. Видимо, интерес такой. Люди в основном пожилого возраста. Молодежи тоже было много. Нам пришлось ехать на метро с двухмесячным сыном. Я думала, что за пять минут управлюсь, а когда мы подъехали, там была огромная очередь. Я увидела и ужаснулась: очередь на улице практически до станции метро, а внутри она еще продолжилась. Очередь двигалась быстро, но час можно было потратить. Я видела в Facebook, что эти очереди целый день продолжались. Ажиотаж».

Голосовать могут как постоянно проживающие в Германии, так и российские туристы, причем в любом ближайшем избирательном участке, даже если он в соседней Австрии , Франции или Италии

Вячеслав Райх житель Баварии «Мне проще съездить в Австрию проголосовать. Неважно, где я проживаю, где прописан — это даже не спрашивают, не интересуются. Я не имею право голосовать на региональных выборах, мэров городов, а за президента могу голосовать. Я проживаю в Германии 18 лет, и голосую на выборах практически всегда».

В 2012 году в Германии на выборах президента проголосовали 22 тысячи человек — из примерно полумиллиона. А на парламентских выборах 2016 года явка россиян на избирательные участки по всему миру, по данным ЦИК, составила 11% — в четыре раза ниже, чем в России

И все же участвовать в выборах президента своей страны на территории других государств могут далеко не все граждане мира. Так, треть стран вообще не предоставляет своим гражданам такую возможность. Среди них, например, Греция Мальта . А еще 64 государства, например Австрия и Дания , не разрешают голосовать постоянно проживающим на их территории российским гражданам, но организуют выборы для туристов, студентов и людей, проходящих лечение.