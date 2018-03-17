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Закон о национальном характере государства опасен для Израиля
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Закон о национальном характере государства опасен для Израиля 

ИноСМИ 13 часов назад
Фото: ИноСМИ
В минувший вторник специальная комиссия по продвижению законопроекта о национальном характере государства, в срочном порядке, утвердила новую версию этого документа перед рассмотрением его в первом чтении. Закон о национальном характере государства является законодательным флагманом правого правительства Биньямина Нетаньяху. Цель этого закона — нанести ущерб равноправию израильских арабов, гарантированному Декларацией Независимости.
Страх перед «чрезмерной демократией» проходит красной нитью через новую версию законопроекта. Предлагаемый на рассмотрение проект закона позволяет географический раздел между евреями и арабами, в соответствии с параграфом «раздельное расселение». Прав был юридический советник правительства Авихай Мандельблит, заявивший, что он выступает против этого параграфа. Его представитель, адвокат Эяль Зандберг, подчеркнул, что речь идет о грубейшей дискриминации граждан страны, противоречащей ценностям еврейского и демократического государства, каковым является Израиль.
Несмотря на то, что законопроект будет изменен в тех или иных его пунктах, он нарушит существующий баланс между еврейским и демократическим характером государства, который, кроме прочего, защищен Основным законом и еще рядом законодательных актов. Ни одно демократическое государство в мире не имеет законов, которые гарантируют его национальный характер без обеспечения абсолютного равноправия меньшинств — как на законодательном, так и на декларативном уровне. Если подлинная цель закона о национальном характере государства, как утверждают его инициаторы, составить своего рода «удостоверение личности» Израиля, то всем известно, что подобный документ существует уже 70 лет.
Речь идет, разумеется, о Декларации Независимости, в которой ясно говорится о том ценностном фундаменте, на котором создано государство Израиль. Этот фундамент предусматривает полное равноправие всех граждан страны.
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