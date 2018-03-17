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Водитель автобуса растопил сердца пользователей Сети добрым поступком
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Водитель автобуса растопил сердца пользователей Сети добрым поступком 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Водитель автобуса из Милуоки (штат Висконсин) несколько лет работал на одном из городских маршрутов. На протяжении четырех месяцев он подвозил маленькую Себастиану и ее мать, и в конце‐концов они подружились. Каждое утро начиналось с того, что малышка вместе с мамой заходила в автобус и дарила Джону Риду радость своей лучезарной улыбкой и добрым приветствием.
"Good morning, sweetie!" A Milwaukee bus driver and a little girl who's taken his route for months share the most heartwarming friendship. https://t.co/pZawO7xLgA pic.twitter.com/Yr9cHwi0jL
ABC News (@ABC) 16 марта 2018 г.
В один прекрасный день мужчину перевели на другой маршрут. Он перестал встречаться со своими любимыми пассажирами. Решив увидеть своих друзей еще раз, он совершил необычайно добрый поступок.
На День святого Валентина он проехал по прежнему пути и подарил девочке пакет с подарками и открытку, выразив тем самым благодарность за то, что она каждое утро наделяла его жизнь радостью.
Об этой трогательной истории мать девочки написала в Facebook, добавив, что отныне они стараются дожидаться его автобуса, ведь ее малышка и Джон Рид — лучшие друзья.
Примеры удивительной дружбы могут демонстрировать не только люди. Сотрудники приморского зоопарка рассказали о том, как овчарка стала воспитывать котенка леопарда.
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