Почему идиоты не ходят на выборы

Среди читателей этого текста вряд ли есть люди, которые не знают, что термин «идиот» в Древней Греции обозначал вовсе не слабоумного, а человека, который намеренно не участвует в жизни полиса — то есть не ходит на выборы.

И, наверное, есть какой-то символизм в том, что в новое время идиотами называли самых умственно отсталых больных, (больше не называют, потому что чисто медицинские термины превратились в ругательства, а врачи знают, что проще сменить терминологию, чем отучить людей ругаться диагнозами).

Идиоты (в древнегреческом смысле), которые намерены остаться дома 18 марта и ежедневно пишут про это в «Фейсбуке», в первую очередь, конечно, напоминают знаменитую Принцессу из «Обыкновенного чуда», которая три дня скакала за Медведем (и тут знаки!) чтобы сообщить ему, как сильно он ей безразличен.

Во вторую очередь хочется отметить, что, поскольку за идиотизм (в древнегреческом, по-прежнему смысле) агитируют в основном те, кто обычно голосует за либералов, шансы соответствующих кандидатов (называть которых не будет во избежание нарушения законодательства) хоть немного выйти за статистическую погрешность представляются совершенно призрачными.

А виноватым, разумеется, будет другой кандидат, не создавший условия для того, чтобы у каждого идиота (в ругательном смысле) был свой претендент на президентский пост.

Собственно, из второго прямо следует третье.

Поскольку результаты «либерального кандидата» на прошлых выборах президента были менее 8%, а на выборах в Госдуму — либеральные партии на всех собрали около 4%, то, скорее всего, половина от последней цифры — это абсолютный максимум, на который они смогут снизить явку.

Максимум малодостижимый, поскольку добровольно превратиться в идиотов (пусть и в древнегреческом смысле) готовы далеко не все противники существующей в России политической системы.

Куда более серьёзный вред намерению граждан избрать себе президента могут нанести не малочисленные и страшно далёкие от народа либеральные «бойкотёры», а те, кто игнорирует как действующее законодательство, так и неофициальные указания руководителям бюджетной сферы не использовать так называемый «административный ресурс» и не требовать от своих работников массово под контролем отправляться на избирательные участки.

Граждане России не любят, когда на них давят — и это касается как хамства снаружи, от британцев или американцев, так и хамства изнутри, от отечественного мелкого начальства, по-прежнему живущего двумя парадигмами будочника Мымрецова «тащить и не пущать».

Впрочем, учитывая, что фотографии разнообразных административных указивок в стиле «приходите на выборы, а то отключим газ» распространяют, как правило, идиоты (в древнегреческом смысле), скорее всего, масштаб бедствия не так уж велик, и на один случай административного рвения и идиотизма (в ругательном смысле) приходится с десяток фейков, изготовить которые нынче может каждый школьник.

Почему в выборах стоит участвовать, и тогда, когда результат, как кажется, предрешен, и тогда, когда человека всё устраивает, и тогда, когда не устраивает вообще ничего? Очень просто.

День выборов — это (извините за пафос) день, когда определяется и формируется будущее. Юмористические ролики — и «гей на передержке», и прочие сексуально-агитационные перверсии — достаточно ярко демонстрируют что может произойти, если на выборы не ходить.

А что произойдет, если пойти?

Голос за действующую власть — это способ сказать, что вас устраивает стратегический вектор, по которому развивается государство. Тактически у вас могут быть разногласия, вам может не нравиться лично мэр вашего города или половина министров правительства. Но, голосуя подобным образом, вы сообщаете: да, я хочу, чтобы достигнутое сохранялось, а реформы шли в том же направлении, что в предыдущие годы.

Голос за оппозиционного кандидата с «левой» идеологией в странах, не испытавших на себе прелести социализма — это однозначный сигнал о необходимости проведения более социальной политики.

В России, как и в других постсоветских государствах — это ещё и выражение ностальгии по СССР. Но в целом сигнал достаточно ясен.

Аналогично, только с обратным знаком, действуют голоса за либералов. В поступательно развивавшихся странах — это способ выразить усталость от чрезмерных социальных программ и намекнуть на необходимость снижения налогов. У нас — еще и ностальгия по 90-м (таких людей мало, но они, разумеется, есть).

Плюс практически в каждой стране среди кандидатов есть популисты разной степени фриковатости. Голос за них — четкий и однозначный знак того, что политическая система и политические элиты в нынешнем виде избирателей не устраивают ни под каким соусом.

Каждый голос на выборах — это сигнал государству о том будущем, какое граждане хотят видеть.

О чём же сигнализируют идиоты (в древнегреческом смысле)?

Да ни о чём. Прибор для чтения мыслей ещё не изобрели, поэтому разобраться, почему человек не пришел на выборы, невозможно от слова «совсем».

Потому что его всё устраивает, или наоборот, потому что ничего не устраивает? Он полностью уверен в победе своего кандидата, или он полностью уверен в проигрыше своего кандидата, или он с похмелья, или, наоборот, отправился в лыжный забег? Нет ответа.

А дальше возникает порочный круг: человек не пришел на выборы, значит, его с точки зрения государственной машины не существует. Все дальнейшие решения принимаются исключительно в интересах тех, кто на выборы всё-таки пришёл.

И в результате тот, кому вроде бы всё нравилось, неожиданно видит, как переизбранная власть проводит совершено не устраивающие его левые или правые реформы — просто потому что сторонники этих изменений до избирательных участков дошли и их мнение учтено победителем.

А тот, кому ничего не нравилось, просто погружается всё глубже в пучины мизантропии и неверия в собственные силы.

Москве на днях прошел форум «Россия — страна возможностей». Участники — молодые и не очень люди со всей страны, которые однажды поверили, что способны изменить мир — и начавшие его менять. Им приходилось сталкиваться и с косностью, и с противодействием, но самое тяжелое, по их словам, — это преодолевать равнодушие.

Разумеется, все граждане страны активными быть не могут — и если это происходит, то обычно заканчивается чем-то нехорошим.

Но когда те, кто могут менять мир, отказываются от этого, уподобляясь рабу из Иисусовой притчи о талантах, они просто-напросто вычеркивают себя из будущего.

«Плач и скрежет зубов» — это, конечно, только образ. Но неужели в этом образе есть хоть что-то привлекательное, как и в том, чтобы стать идиотом (пусть и в древнегреческом смысле)?