Как «солнцевские» заработали миллионы и остались на свободе

Солнцевские связи

Предупреждение «Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных организованных преступных группировках 90-х. В предыдущей статье речь шла о загадочной женщине-киллере, которая в те темные времена, словно героиня знаменитого фильма Люка Бессона , устраняла «клиентов» и исчезала без следа. Между тем одна из главных группировок 90-х — грозная Солнцевская ОПГ — к физическому устранению врагов прибегала не часто. Бандиты делали ставку на долгосрочные проекты и дипломатию, действуя не только в России , но и за рубежом. Союзниками солнцевских были мафия Италии и колумбийская «кокаиновая империя» — наркокартель Кали. А лидер ОПГ едва не стал почетным консулом Коста-Рики

В истории многих ОПГ 90-х есть личности, которые, по некоторым данным, в том числе по свидетельствам современников, принимали участие в криминальных событиях того времени. Однако их вина так и не была доказана в суде. Во избежание судебных издержек и обвинений в клевете «Лента.ру» изменила имена таких персонажей на вымышленные. Стоит отметить, что Солнцевская ОПГ — уникальная группировка 90-х: следствию по разным причинам не удалось доказать вину ни одного из ее ключевых участников. Теневой карьерист

В отличие от многих группировок, зародившихся в конце 80-х, начале 90-х, Солнцевская ОПГ имеет официальный год основания — 1988. Именно к этому времени банда стала реальной силой, подмяв под себя более мелкие, но свирепые группировки из столичных районов Чертаново, Ясенево и Черемушки . В ту пору во главе ОПГ встал уроженец Солнцево Павел Безбородов (имя изменено — прим. «Ленты.ру»), который с 1984 года совершил головокружительный карьерный скачок, поднявшись от рядового рэкетира до босса.

Детская и юношеская биографии Безбородова ничем не примечательны: родился в семье пожарного, учился, с маниакальным упорством осваивая английский язык, затем работал официантом в столичном ресторане. Там Безбородов активно проявил себя по общественной линии и вскоре возглавил местную комсомольскую ячейку. В замы он взял друга и коллегу Виталия Костина (имя изменено — прим. «Ленты.ру»): тот совмещал в ресторане должность «принеси-подай» с обязанностями вышибалы. Неизвестно каких высот добилась бы парочка на поприще общепита, если бы не случай, произошедший в 1984 году.

Ценивший комфортное и безбедное существование Безбородов решил провернуть нехитрую аферу. Он был обладателем модного мотоцикла, который сам же у себя украл и отнес заявление в милицию. После чего в расчете на денежную компенсацию отправился в страховую компанию. Дело выгорело, но не без последствий: деньги от страховщиков Безбородов получил, но вскоре после этого стражи порядка раскусили его коварный замысел и отправили на скамью подсудимых за хищение имущества и дачу ложных показаний.

За свой проступок Безбородов отсидел всего лишь полгода, после чего его реальный 3-летний срок был заменен на условный. Вернуться в ресторанный бизнес не получилось: судимость закрывала перед ним двери всех порядочных заведений. Горевать Павел долго не стал: покрутился разнорабочим в одном из столичных НИИ, затем — в кооперативе.

В том же 1984 году, подтянув за собой верного Костина и его младшего брата Антона, Безбородов пополнил ряды небольшой районной ОПГ. Там были свои боссы — но Безбородов сумел так аккуратно и дипломатично подвинуть их, что все в итоге остались довольны: один из прежних боссов стал отвечать за связи с силовыми структурами, а другой был назначен хранителем бандитского «общака».

Начинали солнцевские с популярного в те времена лохотрона — игры в наперстки. Группировка делилась на ловких разводил и быков: вторые обеспечивали безопасность первых. Потом блатки переключились на новоиспеченных кооператоров. По сути, Солнцевская ОПГ прошла тот же путь, что и другие группировки, с той лишь разницей, что безбородовские бандиты добились запредельных высот в криминальном деле: их интересы со временем распространились чуть ли не на весь мир. Волчий союз

Свою роль в становлении солнцевских сыграл недолгий союз с грозной Ореховской ОПГ под предводительством Сергея Тимофеева (Сильвестра) — криминального короля Москвы начала 90-х. У Ореховской и Солнцевской ОПГ было два пути: стать врагами, начав войну за сферы влияния, или заключить союз. Безбородов и отличавшийся своей склонностью к дипломатии Сильвестр пошли по второму, объединив усилия. Такая синергия дала хороший результат. Вскоре под контролем группировок оказалось порядка 25 предприятий.

Особенную страсть Безбородов по старой памяти питал к ресторанам: поговаривали, что самые известные московские заведения крышевал именно орехово-солнцевский тандем. Кроме этого, под контролем бандитов находились несколько магазинов, гостиниц и автоцентр в районе Кунцево.

Впрочем, несмотря на лихое и успешное начало, просуществовал криминальный союз сравнительно недолго. Распаду орехово-солнцевских послужил неприятный для бандитов инцидент, произошедший в 1989 году. Тогда судьба свела Безбородова с владельцем одного из столичных кооперативов, на которого вскоре после открытия как стервятники слетелись представители разных ОПГ и требовали мзду.

Коммерсант же решил сам организовать себе крышу и обратился за защитой к Павлу. Тот на сделку согласился, потребовав за свои услуг автомобили Volvo — один для себя, другой для верного Костина. Следом возник Сильвестр, который тоже возжелал себе иномарку. Бизнесмен в кратчайшие сроки выполнил свои обязательства, снабдил покровителей чудесами шведского автопрома и по наивности душевной обрадовался столь удачному разрешению своих проблем.

Но не тут-то было: вскоре Безбородов потребовал, чтобы предприниматель оформил его и нескольких сподвижников в свой кооператив и положил новым сотрудникам приличные по тем временам оклады — около тысячи рублей ежемесячно. Бизнесмен, несколько опешив от наглости благодетелей, согласился и на это. Однако аппетиты «крыши» продолжали активно расти. Помимо финансовых требований бандиты организовали в помещении кооператива схрон оружия: поместили в комнате охраны сейф с пистолетами Browning и Femaru, охотничьи ружья и дымовую шашку. Тогда коммерсант решил обратиться за помощью в правоохранительные органы

Скандал вышел феерический: оперативники в кратчайшие сроки повязали всю компанию вымогателей, среди которых оказались Тимофеев и Безбородов. Итогом «охоты на рэкетиров» для Павла стало заключение в СИЗО , где он провел практически два года. В это время его подчиненные работали не покладая рук: тщательно запугивали провинившегося предпринимателя, обещая ему жестокие расправы над ним самим и над членами его многочисленной семьи.

Бандиты так усердствовали, что довели бедного до психбольницы, куда тот угодил с диагнозом «острый психоз». После этого бизнесмен стремительно пошел на попятную: заявление о вымогательстве забрал и пояснил стражам порядка, что поспешил в своих обвинениях. Из новых показаний потерпевшего следовало, что автомобили Безбородову и Костину были подарены просто так, а все денежные средства отдавались по доброй воле, но никак не по принуждению. В итоге все обвинения с рэкетиров были сняты. Сам владелец кооператива спустя несколько лет был убит в Голландии

Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

После этого случая ореховские и солнцевские решили разойтись, пообещав друг другу не воевать и мирно делить спорные земли. А Безбородов, которому времени, проведенного за решеткой, оказалось достаточно, чтобы понять свою уязвимость, решил действовать в важном для своей группировки направлении: не жалея средств и не гнушаясь никакими методами, обзаводиться коррупционными связями во властных структурах. И, как показало время, лидер ОПГ не прогадал: все последующие задержания как его, так и членов его команды, были кратковременны и проходили без особых последствий.

На реализацию своей задумки Безбородов пустил весомую часть «общака». Однако не все власть имущие были согласны становиться его марионетками: некоторые гордо отказывались от взяток. Тогда лидер Солнцевской ОПГ действовал другим манером: при помощи доверенных людей он устанавливал за несговорчивыми слежку, которая рано или поздно приводила к желаемым результатам: в руках у Безбородова появлялся компромат, который он незамедлительно пускал в ход, если шишка продолжала упрямиться. А иногда откладывал на потом, и как только человек оказывался Павлу не нужным, вся неприглядная правда о нем становилась достоянием общественности. С международным размахом

Особенного размаха преступная деятельность группировки Безбородова достигла в первой половине 90-х годов, когда бандиты расширили свою активность не только в Москве, области и некоторых городах России, но и вышли на международный уровень. Для начала члены ОПГ, коих к 1993 году насчитывалось порядка 250 человек, почти полностью подчинили запад, юго-запад, юг и юго-восток столицы. В их власти оказались авторынки, гостиницы, рынки.

Узурпировали солнцевские и один из столичных аэропортов, взяв под контроль всех таксистов. Некоторые частники пытались противостоять такой оккупации, но заработав синяки и переломы, мятежники успокоились. Не осталось ни одного направления криминальной деятельности, которое не охватили бы солнцевские: рэкет, контрабанда, наркотики… Не брезговали бандиты и крышеванием проституток: эта сфера оказалась на удивление прибыльной.

После успеха на родине, члены Солнцевской ОПГ потянулись за границу. Для налаживания полезных связей и обмена опытом с иностранными коллегами в первую очередь бандиты посетили Германию Китай . Затем доверенные лица Павла отправились в Италию, где сумели договориться о сотрудничестве со старинной ОПГ «Ндрангета», которая была образована в далеком 1897 году.

Арсенал, захваченный у членов группировки «Ндрангета» Фото: Stefano Cavicchi / AP

Но самым удачливым альянсом Солнцевской ОПГ считается работа с колумбийским наркокартелем Кали — кокаиновой империей, занявшей место легендарного наркобарона Пабло Эскобара. Поговаривали, что столь выгодному сотрудничеству способствовал знаменитый вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик), известный своей благосклонностью ко многим ОПГ.

Однако, к началу 90-х Безбородов четко сформулировал для себя формулу успеха — накопление капитала неэффективно без легализации своего бизнеса. Чем и занялись его подопечные. «Та же Ореховская группировка, которой руководил Сильвестр, она была мощная, кровожадно-криминальная, — вспоминает бывший сотрудник РУБОП Михаил Игнатов . — За ними убийств целое кладбище. А по солнцевским такого не скажешь. Они уже тогда, с первой половины 1990-х, были нацелены на бизнес».

К слову, Безбородов при всей отрицательности своего образа умудрился снискать славу и почет у некоторых земляков: он занимался меценатством в родном районе. Согласно документам, с его помощью в Солнцево открыли воскресную школу, отремонтировали церковь и построили новые, он помогал детдомам и малоимущим.

Казани, Архангельске, Мурманске и Польше, Греции и Чехии. Также, как и в своей преступной деятельности, в легальной бандиты не стали ограничиваться родным регионом и вскоре засветились в других областях России. Один за другим открывались принадлежащие Безбородову коммерческие предприятия в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге Волгограде , Воронеже, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге Уфе . Стремясь обезопасить себя в случае спланированной милицейской облавы, высокопоставленные бандиты озаботились приобретением недвижимости в ряде зарубежных стран — в том числе Италии, США

Из всех видов легальной коммерческой деятельности солнцевские делали выбор в пользу банковской сферы и игорного бизнеса: бандиты старались завладеть основными долями в самых престижных казино страны. Но маниакальная страсть к игорным заведениям подвела Безбородова: в 1993 году он вновь оказался под следствием в связи с убийством владельца казино «Валери» Валерия Власова. Жадность сгубила

Свое заведение Власов открыл в 1991 году в гостинице «Университетская», расположенной на Мичуринском проспекте. И сразу же угодил под крышу к солнцевским. Впрочем, сам Валерий, который не раз оказывался на скамье подсудимых в качестве обвиняемого в экономических преступлениях, слабо походил на робкого терпилу и в кратчайшие сроки сумел наладить с бандитами настоящие партнерские отношения.

Для прикрытия своего бизнеса Власов придумал довольно подлую схему: коммерсант открыл на свое имя центр реабилитации выпускников школ-интернатов, и при каждом удобном случае кивал — мол, вот, почти вся прибыль идет сиротам на путевки в достойную жизнь. Этими же присказками Власов орудовал, когда в казино, которое в рекордные сроки закрепило за собой славу бандитского притона, с проверкой заявлялись стражи порядка. Едва завидя на пороге оперативников, бизнесмен тут же начинал названивать в надзорные органы с жалобами на притеснение сирот. Вскоре все в округе уяснили: связываться с Власовым себе дороже.

Однако долго радоваться жизни директору «Валери» не пришлось. К слову, Власов понимал, что с его стилем ведения бизнеса врагов у него хватает. Не особо надеясь на солнцевскую крышу, для верности он окружил себя тремя телохранителями. Но на деле все оказалось как в известной пословице — «у семи нянек дитя без глазу».

В один из августовских дней 1993 года он как обычно прибыл на работу в свое казино около 11:00. Как только водитель припарковал иномарку около заведения, телохранители вместе с Власовым выгрузились из салона и допустили роковую ошибку — отошли от своего шефа на приличное расстояние. Тут же один за другим грянули несколько выстрелов, и директор казино упал замертво. Позже стражи порядка установили, что киллер расположился прямо на крыше рядом стоящего здания и скрылся на поджидающем его около подъезда автомобиле. Найти исполнителя так и не удалось

Зато вскоре был задержан главный предполагаемый заказчик, которым оказался глава Солнцевской ОПГ Безбородов. Стражам порядка не составило труда выяснить, что в последнее время Валерий и Павел не ладили. Очумевший от денежного потока Власов все больше зарывался, Безбородов же пытался взять контроль над большей частью финансовых активов казино.

Блатной консул Впрочем, доказать причастность главаря солнцевских к расстрелу предпринимателя так и не удалось. Безбородов избежал ареста и спешно отбыл в Израиль , где значился директором некоммерческого фонда в поддержку детей-сирот. Кроме того, деятельный бандит побывал в Венгрии , где вскоре открыл шикарный пятизвездочный отель, а после наведался в Австрию , став владельцем ресторана.

В феврале 1994 года, когда шумиха, связанная с убийством Власова, сошла на нет, Безбородов решил стать почетным консулом Коста-Рики. По официальной версии, главарь Солнцевской ОПГ планировал взять под контроль поставку в Россию различных тропических фруктов из этой страны.

Однако мечтам бандита не суждено было сбыться: про грандиозные планы прослышали сотрудники правоохранительных органов, которых Безбородову не удалось ни купить, ни запугать, и в кратчайшие сроки предоставили в посольство всю имеющуюся у них информацию о криминальной деятельности будущего консула.

Правда, к тому времени в российский МИД уже поступили документы от косториканцев, в которых было обозначено назначение Безбородова консулом — но отечественные дипломаты аккуратно проигнорировала эту информацию. Да и их зарубежные коллеги после ознакомления с богатым прошлым Безбородова тут же отыграли назад, оправдавшись, что важное назначение произошло еще при старом правительстве. Немногим позже глава Солнцевской ОПГ был отозван из почетных консулов.

А год спустя солнцевские вновь оказались в центре грандиозного скандала. В первый день весны 1995 года в столице был убит знаменитый журналист, гендиректор телекомпании ОРТ Владислав Листьев . Киллеры напали на Листьева в подъезде его дома, расположенного на Новокузнецкой улице. Первая пуля угодила Владиславу в плечо, вторая — в голову. К моменту, когда журналиста обнаружили встревоженные шумом жильцы дома, он был уже мертв.

За раскрытие столь резонансного преступления стражи порядка взялись с энтузиазмом. Вскоре было составлено несколько версий и обрисован круг лиц, которым уничтожение Листьева было на руку. И среди прочих подозреваемых фигурировали солнцевские. Мотив у бандитов был: незадолго до своей гибели гендиректор вычеркнул из списка рекламодателей фирму, которая курировалась братвой и приносила им каждый месяц баснословную сумму — порядка 4 миллионов долларов.

Для подтверждения или опровержения своих догадок в августе 1995 года блюстителями закона была организована операция под кодовым названием «Закат». Планировалось, что в ходе нескольких часов более полутысячи сотрудников милиции с целью поиска вещдоков и задержания подозреваемых проведут обыски в фирмах и квартирах, принадлежащих солнцевским бандитам.

Но все вышло иначе: прикормленные сотрудники тут же доложили своим хозяевам о готовящейся акции, и те приняли все необходимые меры. В итоге «Закат» закончился провалом. Оперативникам удалось задержать всего лишь несколько пешек, да и тех за неимением улик вскоре отпустили на свободу. Убийство Листьева так и осталось нераскрытым. Швейцарский переплет

Следующий и на этот раз очень серьезный раскат грома грянул над Безбородовым в октябре 1996 года. Незадолго до этого Павел вместе с семьей покинул хлебосольный Израиль из-за того, что местная полиция начала активничать в плане поиска российских мафиози, и вскоре обосновался в Швейцарии , правда нелегально. Что, впрочем, не мешало ему совершать выезды в другие страны и возвращаться обратно. Безбородов настолько уверился в своей безнаказанности, что его собственное задержание в аэропорту Женевы, куда он прилетел после отдыха в Бельгии , стало для него большой неожиданностью.

Оказавшийся под арестом в тюрьме Шан-Доллон Безбородов, узнав, что ему инкриминируется лишь нарушение паспортного режима, приободрился и отказался от дачи показаний. Но его бравада длилась недолго: вскоре следователи потребовали заморозить все швейцарские счета Павла, где по самым скромным подсчетам находились десятки миллионов долларов, и приступили к сбору улик в плане его причастности к организации криминальной деятельности в России и странах Европы.

Лишь тогда подозреваемый нарушил свой обет молчания и заявил стражам порядка, что невиновен, и все это было подстроено его врагами. Тем временем адвокаты Павла спешно собирали доказательства невиновности своего клиента. И вскоре предоставили швейцарцам два документа, согласно которым российские правоохранительные органы претензий к Безбородову не имеют, и имя его ничем криминальным не запятнано.

Юристы явно не рассчитывали, что вскоре после этого в январе 1997 года с рабочим визитом в Швейцарию прибудет генеральный прокурор России Юрий Скуратов . Он отозвался о Безбородове весьма нелестно, рассказал о его судимости, а так же пообещал организовать служебную проверку по поводу подписей на бумагах, свидетельствующих о «чистоплотности» солнцевского главаря. Кроме того, генпрокурор выразил надежду, что уголовное преследование Безбородова несколько осадит энтузиазм российских бандитов всех мастей, которые думают, что уйдут от ответственности, переехав на ПМЖ в другую страну.

К слову, в 2001 году случился скандал уже с участием самого генпрокурора. Неизвестными была обнародована запись, где похожий на Скуратова мужчина резвится с двумя барышнями легкого поведения. Несмотря на то что генпрокурор категорически отрицал свою причастность к кутежу, его карьере пришел конец, и Скуратова сняли с должности. Многие тогда сочли такой исход местью солнцевских за швейцарский демарш против их главаря.

Суд над шефом солнцевских, которого, несмотря на все старания адвокатов, ему пришлось ожидать целых два года за решеткой, состоялся в 1998 году. И закончился в пользу подсудимого: швейцарцы так и не смогли доказать причастность Безбородова к криминальной деятельности. Все, что могли сделать европейцы для своей страны — это выслать нежелательную персону в Россию и категорически запретить ему въезд в Швейцарию. Довольный таким исходом, главарь Солнцевской ОПГ вернулся в столицу и первым делом собрал масштабную пресс-конференцию, на которой предъявил решение суда и потребовал, чтобы отныне его имя никоим образом не соприкасалось с бандитской тематикой. Неуязвимые бандиты

Пока Безбородов отчаянно боролся за свое честное имя, таская по судам всех, кто посмел назвать его лидером Солнцевской ОПГ, другие члены группировки продолжали пользоваться своим приоритетом и вопиющей безнаказанностью. Например, в 2007 году отличился неприметный до этого случая младший брат Виталия Костина Антон

Летним вечером он вместе с приятелями в одном из ресторанов в подмосковном поселке Московский праздновал день рождения своей внучки. Вскоре компания подвыпивших бандитов приметила двух миловидных девушек, ужинающих за соседним столиком. Принялись оказывать дамам знаки внимания, отсылая к ним официантов с фруктами и шампанским, но те никак не реагировали.

Тогда проучить норовистых особ решил сам Антон Костин. Подсев к девушкам, он вцепился в горло одной из них, выкрикивая в ее адрес ругательства и угрозы. Присутствующие в этот день в ресторане посетители делали вид, что ничего не происходит. Все, кроме сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО), который на свою беду зашел в заведение, чтобы поужинать с женой. Мужчина решил вступиться за испуганных посетительниц, за что получил по полной: на него накинулась вся озверелая компания братков. В итоге храбрец угодил на больничную койку с сотрясением мозга, переломами скул и сильными ушибами всего тела.

Костина с братвой задержали и доставили в местный околоток. И тут начались чудеса: в кратчайшие сроки в отделение отзвонилось множество влиятельных лиц, от обычных сотрудников милиции и прокурорских работников до депутатов. Все как один требовали «войти в положение» и отпустить задержанного. Сам Антон вел себя крайне вызывающе: оскорблял оперативников, козырял своими связями и даже оглашал сумму в миллион двести тысяч «нерублей», отданных за приобретение неприкосновенности. И видимо не соврал: через несколько часов дебошир был отпущен под подписку о невыезде. Годом позже уголовное преследование авторитета было прекращено.

Спустя 10 лет после этого случая Костин-младший умер от печеночной недостаточности. Кроме него своей смертью ушло еще несколько членов ОПГ. По-другому у солнцевских уходить не принято: недаром ведь они год за годом укрепляли свое могущество. Сегодня Солнцевская ОПГ осталась одной из немногих группировок, чьи участники так и не попали под меч российской Фемиды. И поскольку к нынешнему времени их деятельность полностью легализована, вряд ли когда-нибудь попадут.