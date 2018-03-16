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«Что это за капсула смерти?»: необычное авто заметили во Владивостоке
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«Что это за капсула смерти?»: необычное авто заметили во Владивостоке 

Primpress 15 часов назад
Фото: Primpress
В популярных инстаграм-пабликах обсуждают необычный автомобиль, замеченный на дорогах Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
У машины «растопырены» задние колеса, из-за чего создается ощущение, что авто будто «поскользнулось» на льду. Фотографии машины с редким тюнингом появились сразу в нескольких популярных приморских пабликах. Причем на кадрах авто замечено в разных районах города.
Как только ее не назвали: «капсула смерти», «бешеная табуретка», «чудомобиль», «машина ал-я Волочкова…»
Очевидцы утверждают, что этот Nissan March выставлен на продажу на одном из сайтов объявлений за символическую цену в 70 тысяч рублей.
«Ноги разъезжаются, как у коровы на льду!»
«Корыто. Зачем так делать? Не красиво, не безопасно, ухудшает управляемость».
«Низкий таз радует глаз».
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 16, 2018 at 4:35am PDT  A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 16, 2018 at 3:50am PDT
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