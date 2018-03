«Что это за капсула смерти?»: необычное авто заметили во Владивостоке

В популярных инстаграм-пабликах обсуждают необычный автомобиль, замеченный на дорогах Владивостока , сообщает PRIMPRESS.

У машины «растопырены» задние колеса, из-за чего создается ощущение, что авто будто «поскользнулось» на льду. Фотографии машины с редким тюнингом появились сразу в нескольких популярных приморских пабликах. Причем на кадрах авто замечено в разных районах города.

Как только ее не назвали: «капсула смерти», «бешеная табуретка», «чудомобиль», «машина ал-я Волочкова…»

Очевидцы утверждают, что этот Nissan March выставлен на продажу на одном из сайтов объявлений за символическую цену в 70 тысяч рублей.

«Ноги разъезжаются, как у коровы на льду!»

«Корыто. Зачем так делать? Не красиво, не безопасно, ухудшает управляемость».

«Низкий таз радует глаз».

