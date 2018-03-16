Лучшее за день. 16 марта

Сегодняшний ночной дайджест расскажет, что в Nature написали о Владимире Путине , как из графена сделали краску для волос, не помешает ли конфронтация России Великобритании сотрудничеству нашей страны с CERN и как группа в Facebook помогла выяснить природу загадочных небесных сполохов. Читайте!

Тема выборов президента России волнует не только нас: даже в журнале Nature на этой неделе появилось две статьи о российской науке и влиянии на нее правления президента Путина. Читайте наш краткий обзор этих материалов.

В структуре Российской академии наук появилось новое подразделение, отвечающее за связи с госорганами и популяризацию науки. Что еще входит в его обязанности и кто им будет руководить?

Загадочные пурпурные сполохи, похожие на полярное сияние, долгое время ставили в тупик наблюдателей. Те даже объединились в группу на Facebook и благодаря этому все-таки выяснили природу Стива — так назвали загадочное явление.

Какое только применение не находили графену, но чтобы делать из него краску для волос…

Сколько денег Россия тратит на CERN и сколько из них возвращается обратно, когда стороны подпишут новое соглашение о сотрудничестве и могут ли этому помешать разногласия с Великобританией? Об этом в интервью Indicator.Ru рассказал заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников.

Ядовитое млекопитающее с сосками на ягодицах — это не шутка. Это щелезуб. Читайте у нас, что еще о нем узнали ученые.

Согласно «парадоксу ожирения» чем больше индекс массы тела, тем защищеннее человек от болезней сердца. Новое исследование показало, что все не совсем так.

«Эхо» Большого взрыва позволило разузнать подробнее о свойствах войдов — огромных областей Вселенной, заполненный веществом с малой плотностью.

Хотите сразу узнавать, насколько чистую воду вы пьете или насколько чистые продукты едите? Самарские ученые специально для вас создали мининасадку, превращающую ваш смартфон в гиперспектрометр.