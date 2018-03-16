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В Киеве на улицы выведены дополнительные силы правопорядка
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В Киеве на улицы выведены дополнительные силы правопорядка 

BFM.RU 16 часов назад
В Киеве с сегодняшнего дня усилены меры безопасности «для недопущения дестабилизации оперативной обстановки». На улицы столицы выведены дополнительные усиленные наряды Нацполиции и Нацгвардии. Об этом в Facebook сообщила замдиректора Департамента коммуникации МВД Виктория Навроцкая.
«К круглосуточному патрулированию привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы», — говорится в сообщении.
Навроцкая подчеркнула, что это делается с целью противодействия преступности и недопущению попыток дестабилизации оперативной обстановки. Правоохранители сориентированы на превентивную работу, прекращение правонарушений и мгновенное реагирование на сообщения от граждан.
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