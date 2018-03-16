Состоялось объявление приговора по первому слушанию дела Чэнь Суйюань по обвинению в коррупции

Ханчжоу , 16 марта / Синьхуа / — Народный суд уезда Вэньчэн провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ 15 марта публично объявил приговор по первому слушанию дела о коррупции в отношении разыскивавшейся по «красному циркуляру» Интерпола Чэнь Суйюань. Подсудимая Чэнь Суйюань по обвинениям в коррупции была приговорена к семи годам тюремного заключения, штрафу на сумму 500 тыс. юаней и конфискации свыше 2 млн 431 тыс. 700 юаней, полученных ею за счет коррупции. Скрывавшаяся за рубежом 11 лет Чэнь Суйюань стала первым включенным в «красный циркуляр» беглым преступником, возвращенным в провинцию Чжэцзян после 19-го съезда КПК. —0—