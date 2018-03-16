Ещё
Состоялось объявление приговора по первому слушанию дела Чэнь Суйюань по обвинению в коррупции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Состоялось объявление приговора по первому слушанию дела Чэнь Суйюань по обвинению в коррупции 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Ханчжоу, 16 марта /Синьхуа/ — Народный суд уезда Вэньчэн провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ 15 марта публично объявил приговор по первому слушанию дела о коррупции в отношении разыскивавшейся по «красному циркуляру» Интерпола Чэнь Суйюань. Подсудимая Чэнь Суйюань по обвинениям в коррупции была приговорена к семи годам тюремного заключения, штрафу на сумму 500 тыс. юаней и конфискации свыше 2 млн 431 тыс. 700 юаней, полученных ею за счет коррупции.
Скрывавшаяся за рубежом 11 лет Чэнь Суйюань стала первым включенным в «красный циркуляр» беглым преступником, возвращенным в провинцию Чжэцзян после 19-го съезда КПК. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Депутаты ВСНП одобрили план масштабной реорганизации Госсовета КНР Управление КПП Аомэнь на автодорожном мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь официально передано САР Аомэнь Эксклюзив: Африканская зона свободной торговли будет иметь широкое влияние -- министр торговли и промышленности Руанды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ413
В Госдуме оценили заявление Порошенко72
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды23
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение