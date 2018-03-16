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Лавров: система безопасности в АТР должна опираться на принцип равноправия и неделимости
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Лавров: система безопасности в АТР должна опираться на принцип равноправия и неделимости 

ТАСС 16 часов назад
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия выступает за создание в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) открытой системы безопасности и сотрудничества, которая будет опираться на принцип равноправия и неделимости. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью СМИ Вьетнама и Японии в преддверии визитов в эти страны.
"Одним из весьма перспективных форматов, который был инициирован странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), являются Восточноазиатские саммиты, — отметил он. — В рамках таких саммитов АСЕАН с главными своими партнерами, включая Россию, Китай, США, Индию, Японию и ряд других стран (Австралию, Южную Корею), уже несколько лет обсуждает необходимость формирования в АТР открытой системы безопасности и сотрудничества, которая будет опираться на принцип равноправия всех участников и неделимости безопасности, чтобы никто не пытался обеспечить свою безопасность за счет ущемления безопасности других".
Глава МИД РФ обратил внимание на то, что российская сторона вместе с партнерами из Вьетнама и других государств АСЕАН стремится к формированию такой повестки дня, которая будет «объединительной и нацеленной на обеспечение устойчивой, стабильной архитектуры безопасности и сотрудничества, чтобы положение в этом важнейшем регионе мира, который сейчас является локомотивом мировой экономики, определялось не договоренностями закрытого, блокового характера, а диалогом, в котором могут участвовать все без исключения расположенные здесь страны».
"Мы очень ценим центральную роль АСЕАН в организации усилий по созданию условий для такого диалога — ежегодный форум АСЕАН по вопросам региональной безопасности, ежегодные встречи министров обороны АСЕАН с участием министров обороны государств — партнеров Ассоциации и целый ряд встреч между АСЕАН и индивидуальными диалоговыми партнерами, каковым является и Россия", — добавил он.
Коснувшись отношений между РФ и Вьетнамом, министр подчеркнул, что они носят очень тесный характер и достигли уровня стратегического партнерства. По его словам, главы государств и практически всех ведомств находятся в постоянном тесном контакте. «По сути дела, нет ни одного подразделения нашего правительства, которое бы не имело контакта со своими вьетнамскими партнерами», — добавил он.
"Безусловно, сфера образования, культурных обменов, гуманитарного сотрудничества является традиционно очень насыщенной в нашем стратегическом партнерстве с Социалистической Республикой Вьетнам, — подчеркнул Лавров. — Одним из знаковых событий, которое мы будем в том числе обсуждать в ходе моего визита во Вьетнам, является подготовка перекрестного года Вьетнама в России и России во Вьетнаме. Он планируется на 2019 год, когда мы будем отмечать 25-летие межгосударственного Договора об основах дружественных отношений".
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