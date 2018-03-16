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«До этого считался захолустьем». Путин рассказал, как одним решением изменил Владивосток
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«До этого считался захолустьем». Путин рассказал, как одним решением изменил Владивосток 

Primpress 16 часов назад
Фото: Primpress
Президент России Владимир Путин привел Владивосток в пример эффективного и быстрого развития территорий, сообщает PRIMPRESS.
Об этом глава государства рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин», размещенном в социальных сетях. Путин отметил, что необходимо «развивать страну и все ее регионы вне зависимости от того, как они далеко расположены от развитых центров в экономическом и социальном плане».
В качестве примера такого развития удаленных территорий автор фильма привел Владивосток, который до 2012 года «считался едва ли не захолустьем».
«Это был не открытый город, закрытая база по сути. А ведь это был форпост России, отличный порт, выход прямо в океан — уникальное место. И именно с целью развития Дальнего Востока, развития самого Владивостока я, в конце концов, принял решение, что мы будем делать [саммит АТЭС в 2012 году] именно там», — напомнил президент.
Он добавил, что министерство финансов России пыталось отговорить его вкладывать такие большие средства в столицу Приморья.
«Давайте, хотя бы там в бухте Патрокл (есть такое место) там будем делать. Посчитали, сколько стоит этот мост. Я сказал: «Ну ладно». Потом подумал и сказал: «Нет, будем делать так, как изначально я и предлагал», — уточнил Путин.
В итоге он резюмировал: «Я ни о чем не жалею».
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