«До этого считался захолустьем». Путин рассказал, как одним решением изменил Владивосток

Президент России Владимир Путин привел Владивосток в пример эффективного и быстрого развития территорий, сообщает PRIMPRESS.

Об этом глава государства рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин», размещенном в социальных сетях. Путин отметил, что необходимо «развивать страну и все ее регионы вне зависимости от того, как они далеко расположены от развитых центров в экономическом и социальном плане».

В качестве примера такого развития удаленных территорий автор фильма привел Владивосток, который до 2012 года «считался едва ли не захолустьем».

«Это был не открытый город, закрытая база по сути. А ведь это был форпост России , отличный порт, выход прямо в океан — уникальное место. И именно с целью развития Дальнего Востока, развития самого Владивостока я, в конце концов, принял решение, что мы будем делать [саммит АТЭС в 2012 году] именно там», — напомнил президент.

Он добавил, что министерство финансов России пыталось отговорить его вкладывать такие большие средства в столицу Приморья.

«Давайте, хотя бы там в бухте Патрокл (есть такое место) там будем делать. Посчитали, сколько стоит этот мост. Я сказал: «Ну ладно». Потом подумал и сказал: «Нет, будем делать так, как изначально я и предлагал», — уточнил Путин.

В итоге он резюмировал: «Я ни о чем не жалею».