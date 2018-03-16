Москвич поймал волчицу с ошейником

Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«16 марта на общегородскую «горячую линию» поступил звонок от жителя дер. Кленово. Он сообщил, что близ населенного пункта заметил животное с ошейником», — говорится в сообщении. Мужчина приманил и поймал зверя, который не оказал сопротивления.

«Это оказалась молодая самка чистокровного волка, что впоследствии подтвердили специалисты», — добавил собеседник агентства. Животное затем забрали сотрудники Центра реабилитации диких животных деапартамента природопользования. По их словам, волчица не выглядит истощенной и, по всей видимости, содержалась в нормальных условиях.

По словам руководителя ведомства Антона Кульбачевского, в столице участились случаи обнаружения медвежат, рысей и даже львят. «Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона „О защите диких животных“. Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время», — сказал он.

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