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В США запатентовали пчел-дронов
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В США запатентовали пчел-дронов 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Онлайн-ретейлер США Walmart запатентовал автоматических пчел. Предполагается, что миниатюрные дроны будут не только опылять поля, но и проводить их удобрение химикатами, а также выявлять вредителей, сообщает Republic.
Компания уже подала несколько патентных заявок на использование подобных беспилотников. Предполагается, что точечное распыление пестицидов позволит значительно сократить фермерские расходы и, как следствие, приведет к удешевлению сельскохозяйственной продукции. Такой метод обеспечивает и более щадящее использование природных ресурсов.
На данный момент разные виды дронов уже применяются в отрасли сельского хозяйства США, но пока лишь с целью обследования ферм. Если в 2016 году рынок сельскохозяйственных дронов оценивался в 338 млн долларов, то к 2024 году, по данным исследовательской фирмы Global Market Insights, он достигнет 1 млрд долларов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что вещества, содержащиеся в пчелином яде, спасут от рака. Об открытии и научной разработке было заявлено на Международном конгрессе по пчеловодству в Стамбуле. По словам Анны Дерюгиной, биолога из Института биологии и биомедицины НГУ, специалистам их химического факультета НГУ удалось разработать препарат, содержащий в себе хитозан, наночастицы золота и яд пчел. Его действие направлено на разрушение онко-клеток. Сейчас он проходит тестирование на грызунах, и ученые с нетерпением ждут, когда он начнет спасать жизни людей с онкологией.
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