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Глава ГИБДД рассказал, какие нарушения чаще всего фиксируют сотрудники Госавтоинспекции
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Глава ГИБДД рассказал, какие нарушения чаще всего фиксируют сотрудники Госавтоинспекции 

RT на русском 16 часов назад
«85% выявленных правонарушений (порядка 70 млн штрафов) — нарушения скоростного режима. Эта нагрузка ложится на систему фотовидеофиксации, которая динамично развивается», — заявил он.
Кроме того, Черников отметил, что в 2022 году в дорожном потоке ряда стран будут встречаться беспилотники, а к 2040-му планируется переход 50% транспорта на беспилотный режим.
«И это поможет исключить влияние человеческого фактора. Электроника будет предупреждать конфликтные ситуации на дороге, не будет ошибаться так часто, как человек», — добавил он.
В феврале URA.RU сообщало, что в России вновь изменились правила прохождения техосмотра.
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