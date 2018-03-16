Глава ГИБДД рассказал, какие нарушения чаще всего фиксируют сотрудники Госавтоинспекции

«85% выявленных правонарушений (порядка 70 млн штрафов) — нарушения скоростного режима. Эта нагрузка ложится на систему фотовидеофиксации, которая динамично развивается», — заявил он.

Кроме того, Черников отметил, что в 2022 году в дорожном потоке ряда стран будут встречаться беспилотники, а к 2040-му планируется переход 50% транспорта на беспилотный режим.

«И это поможет исключить влияние человеческого фактора. Электроника будет предупреждать конфликтные ситуации на дороге, не будет ошибаться так часто, как человек», — добавил он.