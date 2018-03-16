Ещё
Лю Фан переизбрана генеральным секретарем ИКАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лю Фан переизбрана генеральным секретарем ИКАО 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Монреаль /Канада/, 16 марта /Синьхуа/ — Совет Международной организации гражданской авиации /ИКАО/ сегодня единогласными аплодисментами принял решение о продлении полномочий Лю Фан в качестве генерального секретаря ИКАО.
Лю Фан является действующим генеральным секретарем ИКАО и была единственной кандидатурой на этот пост.
Новый срок полномочий Лю Фан начинается 1 августа 2018 года и продлится до 31 июля 2021 года.
Лю Фан была избрана генеральным секретарем ИКАО на трехлетний срок в 2015 году и вступила в должность 1 августа того же года. Она является первым в истории этой организации китайским генеральным секретарем, а также первой женщиной, занявшей эту должность. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Пекине началось 5-е пленарное заседание 1-й сессии ВСНП 13-го созыва Управление КПП Аомэнь на автодорожном мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь официально передано САР Аомэнь Состоялось объявление приговора по первому слушанию дела Чэнь Суйюань по обвинению в коррупции
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ416
В Госдуме оценили заявление Порошенко72
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение