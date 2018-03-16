Лю Фан переизбрана генеральным секретарем ИКАО 

Монреаль /Канада/, 16 марта /Синьхуа/ — Совет Международной организации гражданской авиации /ИКАО/ сегодня единогласными аплодисментами принял решение о продлении полномочий Лю Фан в качестве генерального секретаря ИКАО.
Лю Фан является действующим генеральным секретарем ИКАО и была единственной кандидатурой на этот пост.
Новый срок полномочий Лю Фан начинается 1 августа 2018 года и продлится до 31 июля 2021 года.
Лю Фан была избрана генеральным секретарем ИКАО на трехлетний срок в 2015 году и вступила в должность 1 августа того же года. Она является первым в истории этой организации китайским генеральным секретарем, а также первой женщиной, занявшей эту должность. —0—