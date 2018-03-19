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Ярославль стал финалистом конкурса «Молодежная столица Европы»
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Ярославль стал финалистом конкурса «Молодежная столица Европы» 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Предварительные итоги озвучили в Брюсселе в пятницу, 16 марта. До 3 июня инициативная группа должна подготовить финальную версию заявки от города и отправить её в дирекцию конкурса. Известно, что в состав жюри входят Совета Европы, Европарламента, ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей и других значимых международных организаций.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов поддержал инициативу:
«Хочу поздравить город и всех ярославцев с признанием на высоком уровне — попасть в список финалистов уже большое достижение! Теперь Ярославлю предстоит финальный этап: получить поддержку проекта на федеральном уровне, представить подробную заявку на суд жюри, победить. Я считаю, что участие в конкурсе должно стать мощным сплачивающим фактором для молодежи и для всех горожан».
Титул «Молодежной столицы Европы» может быть присужден Ярославлю на 2021 год. В случае победы город станет площадкой для проведения мероприятий европейского масштаба.
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