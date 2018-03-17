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Большое достижение: Ярославль — один из главных претендентов на титул «Молодёжной столицы Европы»
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Большое достижение: Ярославль — один из главных претендентов на титул «Молодёжной столицы Европы» 

76.ru 21 час назад
Фото: 76.ru
В Брюсселе объявили финалистов международного конкурса городов «Молодёжная столица Европы». В этот список попал Ярославль.
— Поздравляю город и всех ярославцев с признанием на высоком уровне — попасть в список финалистов уже большое достижение, — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Теперь Ярославлю предстоит финальный этап: получить поддержку проекта на федеральном уровне, представить подробную заявку на суд жюри, победить.
Победителя объявят в ноябре. А сейчас ярославцы должны до 3 июня подготовить финальную версию заявки от города и подать её в дирекцию конкурса.
— Участие в конкурсе для Ярославля сродни олимпийской кампании, — считает автор проекта Данила Бедяев. — Титул «Молодёжная столица Европы» никогда не присуждался городу из России
В состав жюри входят представители Совета Европы, Европарламента, ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей и других значимых международных организаций. Город, который победит, станет в 2021 году молодёжной столицей Европы. Это позволит городу интенсивно развиваться ближайшие годы и привлечь инвестиции в инфраструктуру, создать современные площадки для молодёжи и всех горожан.
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