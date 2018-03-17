Большое достижение: Ярославль — один из главных претендентов на титул «Молодёжной столицы Европы»

Брюсселе объявили финалистов международного конкурса городов «Молодёжная столица Европы». В этот список попал Ярославль

— Поздравляю город и всех ярославцев с признанием на высоком уровне — попасть в список финалистов уже большое достижение, — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов . — Теперь Ярославлю предстоит финальный этап: получить поддержку проекта на федеральном уровне, представить подробную заявку на суд жюри, победить.

Победителя объявят в ноябре. А сейчас ярославцы должны до 3 июня подготовить финальную версию заявки от города и подать её в дирекцию конкурса.

— Участие в конкурсе для Ярославля сродни олимпийской кампании, — считает автор проекта Данила Бедяев. — Титул «Молодёжная столица Европы» никогда не присуждался городу из России