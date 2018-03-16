Эксперт дал советы для людей, страдающих от магнитных бурь

Врач-невролог Виктор Косс дал советы для метеозависимых людей, страдающих во время магнитных бурь. Об этом сообщает kp.ru. «Не злоупотребляйте тонизирующими напитками — кофе, крепким чаем, на ночь можно выпить настойку пустырника или валерианы», — сказал эксперт.

По его словам, часто в такие дни люди могут быть гипервозбуждёнными, поэтому не стоит реагировать на агрессию.

Также рекомендуется соблюдать режим дня, стараться пораньше ложиться спать, принимать по утрам контрастный душ. Кроме того, желательно исключить алкоголь, кофеин, чрезмерно жирную и острую пищу.