«Автобусы переполнены!»: жители Крутых Ключей пожаловались мэру на работу 67 маршрута

Интервалы движения не соблюдаются, автобусы переполнены, а их санитарное состояние оставляет желать лучшего. С такими жалобами по поводу работы маршрута 67 к главе города Елене Лапушкиной обратились жители микрорайона Крутые Ключи.

Выяснилось, что результаты официального мониторинга от департамента транспорта Самары противоречат заявлениям горожан.

—Ко мне поступает масса обращений по поводу работы 67-го маршрута, в том числе и через социальные сети. Очевидно, что информация у департамента транспорта по этому вопросу недостоверная. Вы не контролируете ситуацию, не отслеживаете состояние автобусов перед выходом на линию и работу компании-перевозчика. Принимайте меры, ситуацию надо в корне менять, — сказала Елена Лапушкина.

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Маршрут № 67 обслуживает частная компания «Самараавтогаз», у которой с департаментом транспорта заключен соответствующий договор. Помимо 67-го, фирма работает и на 2, 9, 13, 24, 34, 41, 70 маршрутах. Пассажиров перевозят на автобусах средней вместимости производства Минского автомобильного завода.

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