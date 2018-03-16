Католическим священникам могут разрешить жениться

Папа римский Франциск предложил духовенству обсудить возможность отмены целибата — обета безбрачия, который обязаны соблюдать священнослужители. По распространенному мнению, этот традиционный запрет способствует распространению педофилии и гомосексуализма. О громком обсуждении сообщило РИА «Новости»

Обсуждение возможной отмены целибата отметило новый виток после громкого скандала в США , о котором пресса писала на прошлой неделе. Полиция города Буффало арестовала трех священников и объявила об изнасиловании 19 детей. В прошлом году закончилось другое судебное разбирательство, выявившее много преступлений, совершенных в стенах церквей.

Первосвященник католиков произвел отбор участников епископского собора, который должен состояться в 2019 году. Среди обсуждаемых на съезде тем обозначена и отмена целибата. Традиция обязательного безбрачия у католического духовенства берет свое начало в 12 веке. Среди православных служителей церкви и протестантов она строится на добровольной основе.

Несмотря на меры, к которым прибегает Франциск для реабилитации католической церкви в глазах мировой общественности, опросы показывают снижение его популярности. Особенно стремительно она падает в США, где социологическое исследование показало уменьшение его числа сторонников с 69% до 58%.

Результаты долгого расследования, которое вели судебные специалисты из Австралии , завершилось в декабре.

17-томный

отчет пролил свет на многочисленные акты растления детей служителями церкви, что вызвало невиданный скандал в обществе.