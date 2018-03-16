«Мотовесна-2018» собрала байкеров и экстремалов

В пятницу, 16 марта, в столице открылась ежегодная выставка «Мотовесна-2018». Свой стенд на ней представил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Классические мотоциклы, авторские и экспериментальные модели ручной сборки — арена спортивного комплекса «Олимпийский» на три дня стала модным подиумом для двухколесной техники. Одна из моделей-ветеранов выставки — мотоциклет «Мото-Рев-Дукс». Он был выпущен в 1908 году. Внешне — классический велосипед городского типа, с той разницей, что на нем установлен двухцилиндровый двигатель. Собирали такую модель в столице на фабрике «Дукс», располагавшейся в районе Тверской заставы.

— Мотоцикл — на полном ходу, — рассказал «ВМ» Андрей Пузанов, старший научный сотрудник реставрационной мастерской Евгения Шаманского. — После покупки нам практически не пришлось проводить его реставрацию.

Разогнать такой мотоцикл можно до 55 километров в час. В начале прошлого века на нем ездили не только на работу, но и путешествовали, даже по горам. Выбирали модель «гурманы», ценители качественной техники. Правда, приходилось и раскошелиться. По стоимости, в то время, такой мотоцикл можно было отнести к среднему классу — цена была сравнима с породистой лошадью.

— Сейчас таких мотоциклов в полной сборке сохранилось всего две, — уточнил Андрей Пузанов. — Еще один хранится в коллекции Политехнического музея.

Эта модель мотоцикла и другие, особо ценные, с историей, огорожены на выставке красными ленточками — гостям разрешают запечатлеть их только на фотоаппарат. Но есть и те, что можно протестировать, попозировав за рулем байка. Несколько таких представлено на стенде столичного департамента транспорта. Это мотоциклы BMW R1200RT и BMW F650GS.

— Это основные модели, на которых сегодня передвигаются по городу сотрудники полиции, — рассказал инспектор ДПС 2-го спецбатальона на спецтрассе, капитан полиции Виктор Курбатов.

Вместе с коллегами он уже шестой год подряд участвует в выставке «Мотовесна», представляя мотоподразделение столицы. Сейчас Виктор Курбатов в команде с другими сотрудниками полиции занимается стантрайдингом — трюковой ездой на мотоциклах, с элементами экстрима.

— Такой команды, в которую бы входили сотрудники полиции, нет нигде в мире, — говорит Курбатов.

О своем увлечении он говорит просто: начинал гонять на мотоцикле еще мальчишкой, потом навыки вождения пригодились в работе. Со временем пришло мастерство. Его Виктор Курбатов вместе с опытными коллегами демонстрирует в рамках пилотажной группы «Каскад» на различных городских площадках.

В последние годы число нарушителей на столичных дорогах, по его словам, в разы сократилось. Как правило, у мотоциклистов все в порядке с документами на байк и регистрационными знаками, есть качественная экипировка, обязательно шлем. Да и нарушать стало слишком невыгодно — за первое нарушение на дороге, к примеру, езду без номеров, предусмотрен штраф в пять тысяч рублей, за повторное — лишение водительских прав.

На выставке гостям готовы напомнить о правилах безопасного управления мотоциклом. Для того чтобы освоить азы езды — можно прийти в мотошколу «Мосгортранса» по Криворожской улице, 6. Новичкам предстоит научиться грамотной парковке, скоростному маневрированию, делать змейку, габаритный коридор и габаритную восьмерку. Работает также детская мотошкола — набор начинается с пяти лет. Главное требование к малышам — умение ездить на велосипеде.

Выставка «Мотовесна-2018» будет проходить в столице с 16 по 18 марта. Кроме техники и современной экипировки, гостям представят экстрим-шоу с участием российских и зарубежных спортсменов. Предложат посетителям выставки также принять участие в спортивной развлекательной игре «Москва — город для мотоциклистов». По ее итогам выберут победителя — в подарок он получит мотоцикл немецкой марки.