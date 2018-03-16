В центре Волгограда с наступлением весны началась линька пешеходных «зебр» 

В Центральном районе Волгограда пешеходные «зебры» с наступлением весны начали терять свои полоски. Вместе со снегом с городских дорог сходит и свежая разметка.
Красноречивая фотография весенней линьки дорожной разметки уже вовсю гуляет по социальным сетям. Первым этот факт зафиксировал сегодня автор телеграм-канала «Колхозный сторож».
— Разметка на проспекте Ленина и Аллее героев в центре Волгограда сходит вместе со снегом, — говорится в сообщении. — Следующий — асфальт?
За ответом, впрочем, далеко ходить не надо. Достаточно пройти немного выше по Аллее героев и подняться к «Нулевому километру». Там, сегодня уже сообщал V1.ru, асфальт уже ушел вслед за снегом. В итоге памятник Александру Невскому оказался в тугом кольце из свежих выбоин.