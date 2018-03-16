В центре Волгограда с наступлением весны началась линька пешеходных «зебр»

В Центральном районе Волгограда пешеходные «зебры» с наступлением весны начали терять свои полоски. Вместе со снегом с городских дорог сходит и свежая разметка.

Красноречивая фотография весенней линьки дорожной разметки уже вовсю гуляет по социальным сетям. Первым этот факт зафиксировал сегодня автор телеграм-канала «Колхозный сторож».

— Разметка на проспекте Ленина и Аллее героев в центре Волгограда сходит вместе со снегом, — говорится в сообщении. — Следующий — асфальт?