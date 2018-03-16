Официально: Дмитрий Медведев назвал ярославский моногород, который застроят заводами

— Там, где жизнь зависит от одного градообразующего предприятия, которое может работать или, к сожалению, вообще не работать, нужны новые инвестиционные проекты, которые стимулируют диверсификацию этих территорий. Мы достаточно регулярно такие решения принимали по территориям опережающего социально-экономического развития в моногородах. По закону, напомню, это как раз тот случай, который был с самого начала предусмотрен для того, чтобы создать драйвер развития монопрофильного образования, чтобы льготы, которые положены в этом случае, позволяли привлекать частные инвестиции, — заявил Дмитрий Медведев.

В Правительстве России ожидают, что после придания этим территориям особого статуса за 10 лет на них придут инвесторы и принесут 160 миллиардов рублей инвестиций. Иными словами, в Гаврилов-Яме теперь ждут строительство новых предприятий.

В правительстве Ярославской области также назвали топ причин, почему к нам польются инвестиции.