Ещё
Официально: Дмитрий Медведев назвал ярославский моногород, который застроят заводами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Официально: Дмитрий Медведев назвал ярославский моногород, который застроят заводами 

76.ru 17 часов назад
Фото: 76.ru
Теперь официально: Гаврилов-Ям получил статус территории опережающего развития. Сегодня на совещании по экономическим вопросам глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал решение, в котором числится 19 моногородов, среди них и город в Ярославской области.
— Там, где жизнь зависит от одного градообразующего предприятия, которое может работать или, к сожалению, вообще не работать, нужны новые инвестиционные проекты, которые стимулируют диверсификацию этих территорий. Мы достаточно регулярно такие решения принимали по территориям опережающего социально-экономического развития в моногородах. По закону, напомню, это как раз тот случай, который был с самого начала предусмотрен для того, чтобы создать драйвер развития монопрофильного образования, чтобы льготы, которые положены в этом случае, позволяли привлекать частные инвестиции, — заявил Дмитрий Медведев.
В Правительстве России ожидают, что после придания этим территориям особого статуса за 10 лет на них придут инвесторы и принесут 160 миллиардов рублей инвестиций. Иными словами, в Гаврилов-Яме теперь ждут строительство новых предприятий.
В правительстве Ярославской области также назвали топ причин, почему к нам польются инвестиции.
76.ru: последние новости
Большое достижение: Ярославль — один из главных претендентов на титул «Молодёжной столицы Европы» Мама девочки, которую избили в центре Ярославля подростки, написала заявление в полицию Министр транспорта РФ: в Ярославской области почти не осталось мест с высокой концентрацией ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ416
В Госдуме оценили заявление Порошенко72
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение