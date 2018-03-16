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Глава Госжилинспекции Подмосковья поздравил сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником
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Глава Госжилинспекции Подмосковья поздравил сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником 

РИАМО 17 часов назад
Фото: РИАМО
Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков поздравил сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья с профессиональным праздником, сообщается на сайте надзорного ведомства.
«Уважаемые коллеги — работники сферы жилищно-коммунального хозяйства Московской области! Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников бытового обслуживания населения и ЖКХ!» — сказал Соков.
Он подчеркнул, что без каждодневного труда электриков, слесарей, лифтеров, сантехников, дворников, озеленителей и представителей многих других профессий невозможно представить достойную жизнь людей, планомерную работу предприятий и социально значимых учреждений.
«Несмотря на любые капризы погоды, возникающие порой кадровые и технические проблемы, вы делаете все возможное, чтобы в наших домах всегда были вода, тепло, свет. От вашей работы зависит уют в наших домах, а значит — настроение, мир и покой в семьях», — заключил глава Госжилинспекции.
День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечается в России каждое третье воскресенье марта. В текущем году это 18 марта.
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