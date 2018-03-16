Минэнерго РФ разработало законопроект о «зеленой» микрогенерации

МОСКВА , 16 мар /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ подготовило изменения в федеральный закон «Об электроэнергетике», необходимые для стимулирования развития «зеленой» микрогенерации, соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан Минэнерго в соответствии с планом мер по стимулирования развития малой «зеленой» энергетики мощностью до 15 кВт, который правительство РФ утвердило летом 2017 года. Законопроект вводит определение микрогенерации, которого сейчас нет в законах. Согласно проекту, это объект по производству электроэнергии мощностью 15 кВт и ниже и который используется потребителями для собственного энергоснабжения.

В проекте Минэнерго речь идет просто о микрогенерации, не уточняется, что энергия должна быть произведена «зелеными» источниками. Проект предлагает, чтобы процедуру присоединения микрогенерации к электросетям и особенности определения платы за подключение к сетям определяло правительство РФ. Собственники микрогенерации смогут продавать излишки электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, и это не будет считаться предпринимательской деятельностью.

Предполагается, что гарантирующие поставщики (основные энергосбытовые компании регионов РФ , обязанные обеспечивать электроэнергией всех обратившихся к ним потребителей) будут обязаны заключать с обратившимися к ним владельцами микрогенерации договоры купли-продажи энергии. Исключением является микрогенерация, расположенная во многоквартирных домах.

Гарантирующие поставщики будут покупать электроэнергию от микрогенерации по ценам, не выше тех, по которым он покупает электроэнергию и мощность на оптовом энергорынке.

Также законопроектом предусмотрено, что правительство РФ будет определять порядок взаимодействия продавцов энергии от микрогенерации с гарантирующими поставщиками и другими участниками энергорынка, в том числе порядок определения цены такой электроэнергии при ее покупки гарантирующим поставщиком, особенности коммерческого учета этой электроэнергии.