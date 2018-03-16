Ещё
Минэнерго РФ разработало законопроект о «зеленой» микрогенерации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэнерго РФ разработало законопроект о «зеленой» микрогенерации 

Прайм 17 часов назад
МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ подготовило изменения в федеральный закон «Об электроэнергетике», необходимые для стимулирования развития «зеленой» микрогенерации, соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан Минэнерго в соответствии с планом мер по стимулирования развития малой «зеленой» энергетики мощностью до 15 кВт, который правительство РФ утвердило летом 2017 года. Законопроект вводит определение микрогенерации, которого сейчас нет в законах. Согласно проекту, это объект по производству электроэнергии мощностью 15 кВт и ниже и который используется потребителями для собственного энергоснабжения.
В проекте Минэнерго речь идет просто о микрогенерации, не уточняется, что энергия должна быть произведена «зелеными» источниками. Проект предлагает, чтобы процедуру присоединения микрогенерации к электросетям и особенности определения платы за подключение к сетям определяло правительство РФ. Собственники микрогенерации смогут продавать излишки электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, и это не будет считаться предпринимательской деятельностью.
Предполагается, что гарантирующие поставщики (основные энергосбытовые компании регионов РФ, обязанные обеспечивать электроэнергией всех обратившихся к ним потребителей) будут обязаны заключать с обратившимися к ним владельцами микрогенерации договоры купли-продажи энергии. Исключением является микрогенерация, расположенная во многоквартирных домах.
Гарантирующие поставщики будут покупать электроэнергию от микрогенерации по ценам, не выше тех, по которым он покупает электроэнергию и мощность на оптовом энергорынке.
Также законопроектом предусмотрено, что правительство РФ будет определять порядок взаимодействия продавцов энергии от микрогенерации с гарантирующими поставщиками и другими участниками энергорынка, в том числе порядок определения цены такой электроэнергии при ее покупки гарантирующим поставщиком, особенности коммерческого учета этой электроэнергии.
Прайм: последние новости
Дайджест российских СМИ – 16 марта Экономика после выборов. На что надеяться россиянам в ближайшие 6 лет Генподрядчик: Автомобильную часть моста в Крым сдадут после 9 мая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ416
В Госдуме оценили заявление Порошенко72
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение