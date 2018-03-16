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Жителя Благовещенска принуждают заплатить алименты за детей своего тезки
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Жителя Благовещенска принуждают заплатить алименты за детей своего тезки 

360tv.ru 17 часов назад
Фото: 360tv.ru
Доводилось ли вам встречать своего полного тезку? Это, наверное, забавно. Но только не тогда, когда приходиться платить по счетам этого человека. Многодетный отец и примерный семьянин из Благовещенска остался без копейки и едва не лишился семьи. Судебные приставы заставляют его заплатить алименты за детей тезки из Волгограда. Оказалось, что это не единичный случай
Сергей Никитин перестал доверять банкам, когда с его счета вдруг стали пропадать деньги. Оказалось, что судебные приставы наложили арест на счета многодетного отца.
В прокуратуру писал. Из прокуратуры пришел ответ, что деньги уходят на алименты. Там  какая-то  вторая жена появилась. Через 30 лет, которую в глаза не видел
— Сергей Никитин.
Судя по документам, алименты Сергей платит за свою полную тезку. Только тот живет в Волгоградской области, как и получатель документов. Однако сам Сергей в тех краях никогда не был.
Местные суды в Благовещенске иски не принимают и рекомендуют Сергею ехать за пять тысяч километров в Волгоград судиться с судебными приставами. Но где взять деньги, если счета арестованы?
Пристав-исполнитель
после двух телефонных разговоров перестал брать трубку.
Однофамилиц Сергея — Дмитрий Никитин — живет в Архангельске. По странному стечению обстоятельств, у него такая же фамилия и такая же проблема. Его счета арестовали московские приставы за долг по алиментам — 750 тысяч рублей. Благо доходы Дмитрия позволили нанять адвоката. Казалось, что удалось победить в суде. Но радоваться справедливости довелось недолго. Теперь формально Дмитрий должен больше шести миллионов рублей. Это алименты за чужих детей, а также пени и штрафы за уклонение.
Сергею из Благовещенска сейчас не до судебных тяжб с приставами. На счетах
по-прежнему
пусто. Зарплату получает наличными, копит на адвоката.
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