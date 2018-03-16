Жителя Благовещенска принуждают заплатить алименты за детей своего тезки 

Доводилось ли вам встречать своего полного тезку? Это, наверное, забавно. Но только не тогда, когда приходиться платить по счетам этого человека. Многодетный отец и примерный семьянин из Благовещенска остался без копейки и едва не лишился семьи. Судебные приставы заставляют его заплатить алименты за детей тезки из Волгограда. Оказалось, что это не единичный случай
Сергей Никитин перестал доверять банкам, когда с его счета вдруг стали пропадать деньги. Оказалось, что судебные приставы наложили арест на счета многодетного отца.
В прокуратуру писал. Из прокуратуры пришел ответ, что деньги уходят на алименты. Там какая-то вторая жена появилась. Через 30 лет, которую в глаза не видел
— Сергей Никитин.
Судя по документам, алименты Сергей платит за свою полную тезку. Только тот живет в Волгоградской области, как и получатель документов. Однако сам Сергей в тех краях никогда не был.
Местные суды в Благовещенске иски не принимают и рекомендуют Сергею ехать за пять тысяч километров в Волгоград судиться с судебными приставами. Но где взять деньги, если счета арестованы?
Пристав-исполнитель
после двух телефонных разговоров перестал брать трубку.
Однофамилиц Сергея — Дмитрий Никитин — живет в Архангельске. По странному стечению обстоятельств, у него такая же фамилия и такая же проблема. Его счета арестовали московские приставы за долг по алиментам — 750 тысяч рублей. Благо доходы Дмитрия позволили нанять адвоката. Казалось, что удалось победить в суде. Но радоваться справедливости довелось недолго. Теперь формально Дмитрий должен больше шести миллионов рублей. Это алименты за чужих детей, а также пени и штрафы за уклонение.
Сергею из Благовещенска сейчас не до судебных тяжб с приставами. На счетах
по-прежнему
пусто. Зарплату получает наличными, копит на адвоката.