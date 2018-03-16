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Воронежские вузы заключили беспрецедентное соглашение о сотрудничестве с клиникой
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Воронежские вузы заключили беспрецедентное соглашение о сотрудничестве с клиникой 

Вести Воронеж 17 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Студенты ВГУ и медуниверситета будут обучаться на новейшем оборудовании. Воронежскую медицину выводят на новый уровень. Ректоры двух воронежских вузов — ВГУ и медуниверситет заключили соглашение о сотрудничестве с клиникой, уровень которой обещает быть беспрецедентным для Воронежа. Документ с главным врачом центра семейной медицины «Олимп здоровья» подписали сегодня в рамках программы частно-государственного партнёрства. Теперь студенты ВГУ и медуниверситета будут обучаться и практиковаться на новейшем оборудовании, а медцентр получит научных сотрудников. — Невозможно будущего медика воспитать, подготовить вне связи с больницами, вне связи с поликлиниками. Только там, в общении с высококвалифицированными специалистами, врачами, в общении с пациентами он может выработать и клиническое мышление, и приобрести необходимые знания, — отметил ректор ВГМУ Игорь Есауленко.
— Мы пришли сюда с предложениями о прохождении практики и целевой подготовки студентов по детской коррекционной психологии, по клеточным исследованиям, это врачи-генетики, это постгеномные исследования в области рака, в области старения, — сообщил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Сама клиника откроется в конце марта. Диагностическое отделение уже оснащено оборудованием экспертного и премиального класса. Подобного, уверяют врачи, в Воронеже нет. Также здесь откроются отделения косметологии и физиотерапии с занятиями ЛФК, дневной и круглосуточный стационары. Медуслуги будут оказывать и взрослым, и детям — клиника позиционирует себя как центр семейной медицины.
— Мы хотим придать инерцию развития этому направлению. Чтобы наши доктора совместно с больше как раз именно государственным медицинским университетом учились клиническому подходу. И у семьи появились врачи, которые знают их досконально в индивидуальном порядке, — пояснил главный врач центра семейной медицины «Олимп здоровья» Виталий Иванов.
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