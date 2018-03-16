Воронежские вузы заключили беспрецедентное соглашение о сотрудничестве с клиникой

Студенты ВГУ и медуниверситета будут обучаться на новейшем оборудовании. Воронежскую медицину выводят на новый уровень. Ректоры двух воронежских вузов — ВГУ и медуниверситет заключили соглашение о сотрудничестве с клиникой, уровень которой обещает быть беспрецедентным для Воронежа. Документ с главным врачом центра семейной медицины «Олимп здоровья» подписали сегодня в рамках программы частно-государственного партнёрства. Теперь студенты ВГУ и медуниверситета будут обучаться и практиковаться на новейшем оборудовании, а медцентр получит научных сотрудников. — Невозможно будущего медика воспитать, подготовить вне связи с больницами, вне связи с поликлиниками. Только там, в общении с высококвалифицированными специалистами, врачами, в общении с пациентами он может выработать и клиническое мышление, и приобрести необходимые знания, — отметил ректор ВГМУ Игорь Есауленко

— Мы пришли сюда с предложениями о прохождении практики и целевой подготовки студентов по детской коррекционной психологии, по клеточным исследованиям, это врачи-генетики, это постгеномные исследования в области рака, в области старения, — сообщил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Сама клиника откроется в конце марта. Диагностическое отделение уже оснащено оборудованием экспертного и премиального класса. Подобного, уверяют врачи, в Воронеже нет. Также здесь откроются отделения косметологии и физиотерапии с занятиями ЛФК, дневной и круглосуточный стационары. Медуслуги будут оказывать и взрослым, и детям — клиника позиционирует себя как центр семейной медицины.