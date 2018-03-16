В волгоградских библиотеках состоится «Неделя цифрового общества» 

В библиотеках Волгоградской области для школьников и их родителей, студентов и преподавателей пройдут мероприятия в рамках международной акции «Неделя цифрового общества».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, с 19 по 25 марта пройдут семинары, мастер-классы, тренинги, информационные обзоры, посвященные темам цифровой компетентности современного человека — основы мобильной грамотности и безопасности; электронные правительство, госуслуги, здравоохранение, торговля; авторское право; портфолио для работы и предпринимательства, знакомство с Атласом будущих профессий, с полезными онлайн ресурсами; корректное общение и обучение в Интернете; презентация основ программирования и образовательных ресурсов. Кроме того, в эти дни каждый желающий может поддержать акцию и составить интернет-портрет России, заполнив небольшую анонимную анкету здесь.