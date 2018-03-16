Способы обогрева теплицы, или Как получать урожай нон-стоп круглый год

В климатических условиях большей части нашей страны парники и теплицы — не роскошь, а необходимость. Выращивать теплолюбивых выходцев из субтропиков, а не только таких холодостойких аборигенов, как репа, брюква или капуста, часто возможно только в закрытом грунте.

Обогрев теплицы

Обогреваемое сооружение защищённого грунта продлит огородный сезон и позволит собрать не один, а два или даже три урожая. Оно даст возможность получить первую зелень как можно раньше — когда наш организм испытывает наибольшую потребность в витаминах после долгой зимы, или даже не делать перерыв и выращивать овощи круглый год. Самое главное при устройстве принудительно обогреваемого сооружения закрытого грунта — это экономическая составляющая. Хотелось бы сделать так, чтобы стоимость отопления не превысила цену самих овощей.

Парник и теплица: в чём разница?

Любой дачник знает о парниках и теплицах, но многие неправильно классифицируют эти два вида сооружений для выращивания растений. Основное различие между ними ясно из самих терминов. Смысл устройства парника в создании парникового эффекта. Отсюда и его название.

Парник или теплица?

А теплица не только мешает ветру сдувать тепло, получаемое от солнца (как в парнике). Пространство внутри неё дополнительно обогревается системой отопления, что позволяет выращивать растения при достаточно низких температурах или вообще круглогодично. Поэтому большинство сооружений на наших огородах, несмотря на привычное название, вовсе не теплицы, а парники.

Как превратить парник в теплицу?

Какие же есть способы обогрева теплицы?

Как парник превратить в теплицу

Вариантов принудительного обогрева парника и превращения его в теплицу множество. Начнём с традиционного, но на сегодняшний день не слишком распространённого.

Биологический способ

Закон сохранения энергии — основа нашего мира. Энергия никуда не девается и ниоткуда не берётся, она только переходит из одной формы в другую. Растения посредством сложного процесса фотосинтеза превращают солнечную энергию в энергию химических связей, синтезируя органические вещества. Они используются животными и человеком для поддержания жизни и построения собственных тел. И часть этой энергии остаётся в конце концов в навозе.

Навоз — это не только ценное удобрение

В процессе минерализации органических веществ (разложения их до неорганических) происходит обратный процесс — выделяется тепловая энергия. Она достаточно велика и её можно использовать для обогрева парника. Парники на биотопливе (в Европе их называли «русскими») в прежние времена были широко распространены. В Подмосковье и под Санкт-Петербургом в тепличных хозяйствах, обогреваемых навозом, выращивали самые разные овощи, и поступали они на столичные рынки в начале весны: редис и свежие салаты уже в марте, морковь и редька в апреле, в мае огурцы, а в июне дыни. Самое лучшее топливо — конский навоз, температура его «горения» достигает +70°С. Но и прочие виды органических отходов (включая пищевые), а также опилки, солома, листовой опад и навоз иных домашних животных подходят для отопительных целей.

Всевозможные печи

Теплицу, как и любое другое строение, можно отопить с помощью нагревательных приборов самой разной конструкции. Подойдут дровяные печи, тепловые пушки, электрообогреватели — выбор зависит от возможностей владельца и доступности топлива или тарифа на электричество.

Дровяная печь для обогрева теплицы

Среди кирпичных дровяных печей есть модели, конструкция которых продумана специально для теплиц — это так называемые боровые печи с почти горизонтально расположенным дымоходом. Дымовой канал устраивают во всю длину теплицы. В больших промышленных сооружениях устанавливается несколько таких печей. В качестве обогревателя в теплице можно использовать даже свечи: несмотря на малые размеры, такой источник тепла вполне может справиться с внезапным весенним похолоданием.

Абажур из керамических горшков для увеличения эффективности обогревателя из свечи. Фото с сайта mihalych-lv.livejournal.com Конечно, для выращивания ранних овощей и зимнего использования теплицы обогревателя из свечей и горшков будет недостаточно. Если есть возможность, поддерживать необходимую для растений температуру лучше при помощи котла и радиаторов отопления, либо электрических обогревателей.

Электрический обогреватель в теплице

Правда, использование таких устройств для обогрева тоже имеет много минусов. Это и локальный перегрев в непосредственной близости от обогревательного прибора, и сложность прогрева всего объёма из-за слабой конвекции, и пересушивание воздуха. Кроме того, печи нужно обслуживать, а отопление электрическими приборами обходится весьма дорого.

Держим ноги в тепле

Растения проще переживут низкие температуры, если будет прогрет слой почвы, в котором располагаются корни. Если земля холодная, то они не просто пострадают от этого, но и начнут голодать, например, плохо усваивать фосфор. Поэтому наиболее эффективным способом отопления теплицы будет тёплый пол — водяной или электрический.

Система тёплый пол для отопления теплицы. Фото с сайта teplichniku.ru Электрические тёплые полы, в отличие от других нагревательных приборов, работающих от электроэнергии, экономичны. Обогрев в теплице можно устроить и на основе инфракрасных плёночных нагревателей. Их можно разместить как под ящиками с растениями, так и вдоль стен (в виде тепловых экранов).

Гелиоколлектор

Помимо непосредственного получения энергии солнца растениями и накопления её в теплоаккумуляторах, можно дополнительно установить на теплице гелиоколлекторы. Они используются для нагрева носителя в системе тёплого пола или воздуха, который можно пропускать по трубам через теплоаккумулятор, дополнительно нагревая его.

Солнечный вакуумный коллектор

Модели заводского изготовления (вакуумные, с высокоселективным внутренним покрытием), конечно, сегодня ещё дороги. Но умелому дачнику вполне по силам сооружение простейшего солнечного коллектора, например, из алюминиевых банок, окрашенных в чёрный цвет. КПД такого доморощенного прибора, естественно, ниже, но получаемого тепла будет вполне достаточно для дополнительного отопления теплицы. В следующем видеоролике вы можете посмотреть, как изготавливается один из вариантов солнечного коллектора своими руками.

Эффективная конструкция теплицы

Самая большая проблема в устройстве отопления — не подобрать правильный отопительный прибор, как вы могли подумать, а свести к минимуму теплопотери помещения. В идеале, при теплопотерях равных нулю, нагреватель не понадобится. И если с утечкой тепла в обычном доме можно довольно эффективно бороться — сделать стены более толстыми, уменьшить площадь остекления, то в теплице эти приёмы не работают.

Как снизить теплопотери

Так как использовать толстый слой теплоизолятора в теплице мы не можем, значит, необходимо сделать остекление таким, чтобы через прозрачные стены и крышу улетучивалось как можно меньше тепла. Один из путей снижения теплопотерь — двойные стены. Интересный опыт создания зимней теплицы описал в своём журнале один из пользователей нашего сайта Владимир Огненный, публикация Круглогодичная теплица-термос.

Один из путей снижения теплопотерь — двойные стенки. Фото Владимира Огненного

Если вы планируете выращивать овощи в теплице круглогодично, возможно, при детальном подсчёте будет экономически целесообразно сделать само строение теплицы более капитальным, и таким образом снизить затраты на отопление. Например, можно использовать двойные стеклопакеты — это уменьшит эксплуатационные расходы. Не помешают и защитные экраны — шторы, жалюзи, теплоизолирующие ставни или просто соломенные циновки, закрывающие на ночь стены и крышу теплицы. А если финансовых средств достаточно, то можно установить теплоизолирующую систему Beadwall. С помощью неё пространство между стёклами вечером заполняется шариками из пенополистирола, а утром они удаляются с помощью насоса в контейнер. Как это функционирует, демонстрирует видео.

«Два грунтовых сарая»

Два грунтовых сарая — так были названы заглублённые теплицы в договоре купли-продажи усадьбы в Хамовниках между коллежским секретарём И. А. Арнаутовым и графом Л. Н. Толстым.

Интерьер одного из сохранившихся грунтовых сараев Л. Н. Толстого. Фото с сайта nb-forum.ru Заглублённые теплицы лучше хранят тепло, ведь ниже глубины промерзания почвы температура постоянная, зимой и летом там около +8°С. При этом одной светопрозрачной крыши вполне хватает для освещения.

Запасаем тепло

Парник прогревается солнечным теплом. В теплице дополнительно устроено принудительное нагревание. Но когда солнца нет, температура понижается, тепло начинает улетучиваться. Стекло само по себе, конечно, плохой проводник тепла, но слой его очень тонок. Снизить потери тепла помогут предметы и конструкции из материалов, имеющих высокую теплоёмкость. Они послужат для сглаживания разницы дневной и ночной температуры, впитывая тепло днём (защищая теплицу от перегрева) и отдавая его ночью.

Бочки с водой, аккумулирующие тепло. Фото с сайта parnikiteplicy.ru Каменные, бетонные или кирпичные дорожки и подпорные стенки, чёрные бочки с водой, несколько кубометров гравия под всей теплицей — объём аккумулирующей тепло термической массы для эффективного функционирования должен быть большим. Пластиковые бутылки с водой или полиэтиленовый рукав из чёрной плёнки, конечно, не станут лишними, но их недостаточно. Дополнительно можно собирать тёплый воздух, скапливающийся под коньком теплицы, и с помощью вентилятора по трубам направлять его в гравийную подушку-аккумулятор, устроенную под теплицей.

Пристроенная к дому односкатная конструкция

На наших дачах принято устанавливать теплицу посреди огорода, открытую всем ветрам. Но гораздо эффективнее будет пристроить её с южной стороны жилого дома или сарая. Такую теплицу не только проще обогреть — она и сама снизит расходы на отопление дома.

Односкатная теплица, пристроенная к дому. Фото с сайта teplica-exp.ru Солнечный вегетарий

Знание — сила. Более полувека назад учитель физики А. В. Иванько создал проект теплицы, опираясь на знание азов этой науки. Его солнечный вегетарий совмещает в себе все вышеописанные конструктивные приёмы и законы отражения и преломления света.

Солнечный вегетарий А. Иванько. Иллюстрация из книги Солнечный вегетарий, А Иванько, А. Калиниченко, Н. Шмат

Теплица-вегетарий, на мой взгляд, — наиболее эффективное сооружение защищённого грунта для выращивания растений круглый год. Хотя о вегетарий заслуживает отдельного рассказа. Способов обогрева теплицы много, назвать самый лучший сложно, скорее, невозможно. Потому что обогрев теплицы, впрочем, как и отопление любого строения, — это целый комплекс мероприятий и технологий. И сказать, какой обогреватель самый хороший, нельзя. Ведь если вы хотите выращивать овощи не только летом, живёте далеко не в южных широтах и при этом не планируете тратить весь свой доход на отопление теплицы, то её сооружение потребует индивидуального подхода при проектировании.