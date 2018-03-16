Россияне под прицелом Лондона: СМИ предрекают проблемы Абрамовичу

Роман Абрамович может остаться без Chelsea. Такой сценарий не исключила британская The Times . По данным газеты, власти намерены принять закон о санкциях против замешанных в коррупции россиян и, если будет доказано, что британские активы имеют незаконное происхождение, то власти их конфискуют. Эти планы связаны с делом Скрипаля.

The Times сгущает краски. По ее версии, у Абрамовича могут отобрать Chelsea, потому что деньги на покупку клуба могли быть получены незаконным путем. Главным активом бизнесмена в те времена была «Сибнефть». Компания когда-то стала частной в результате залоговых аукционов. К этой приватизации были, есть и будут вопросы, но относительно недавно сам Высокий суд Лондона признал, что Роман Аркадьевич законно владел нефтяной компанией, и это снимает все вопросы.

Крупные российские бизнесмены, владеющие собственностью в Британии, уже давно ко всему готовы. Кто-то перевел активы домой или в другие страны, кто-то подстраховался, и с юридической точки зрения предъявлять претензии будет сложно — да и губительно для репутации Британии, где частная собственность священна. У остальных «лондонградцев», возможно, есть повод для волнения. Но пока все спокойно, рассказывает руководитель консалтингового агентства по недвижимости Longrad Дмитрий Закиров.

Дмитрий Закиров руководитель консалтингового агентства по недвижимости Longrad «Последствия этого скандала еще не очевидны, а чем все это продолжится, не понятно. Возможно, все это дело утихнет, как это было не один раз, но пока никто не задает вопросы, как все это дело продать или как отвечать на вопросы. Никакого движения по этому поводу нет: те, кто хотели приехать сюда, приехали, те, кто планировали приехать, говорят, что не знают, какая будет обстановка с визой, но среди тех, у кого есть активы или недвижимость, никто не паникует».

Возможно, опасность грозит чиновникам, которые в свое время спрятали в Британии незаконно нажитое — хотя и они, естественно, тоже страховались. В редких случаях в декларациях госслужащих можно найти информацию о недвижимости в Соединенном Королевстве . Это означает, что активы белые — приобретены, например, на деньги от бизнеса до госслужбы.

Все, что связано с коррупцией, надежно спрятано, например, записано на доверенное лицо. Возможно, если действительно пойдет лавина, то власти вызовут это доверенное лицо и начнут допытываться, в пользу кого он приобрел квартиру недалеко от Итон-сквер. Но чаще недвижимость оформляют на траст, и это усложняет дело, замечает управляющий партнер лондонского адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев.

Владимир Гладышев управляющий партнер лондонского адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» «Были известны случаи в Лондоне, когда поднимали эту корпоративную вуаль с трастов и признавали, что тот человек, который является учредителем трастов, на самом деле является до сих пор его и бенефициаром. Были такие случаи, но они пока мало получили распространение. Речь идет об исключительных случаях, в каждом случае решение принимается английским судом, а не чиновником. Поэтому, как в данном случае будет, не очень понятно, но крупные чиновники, конечно, под ударом, они рассматриваются под лупой».

Скорее всего, паники нет, потому что русским в Лондоне в последние годы и так приходится несладко. Прежде чем купить недвижимость, им приходится доказывать, что деньги получены честным путем, что зарплата в миллион рублей в месяц позволяет это сделать и есть подтверждение от работодателя или реальный бизнес, который приносит многомиллионные дивиденды. Причем эти проверки идут постоянно — как рассказывают юристы, раз в год. Так что не привыкать.