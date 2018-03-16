«КамАЗ» приступит к созданию промпарка в Ульяновской области в 2018 году

ДИМИТРОВГРАД / Ульяновская область /, 16 марта. / ТАСС /. «КамАЗ» приступит к созданию индустриального парка на площадке Димитровградского автоагрегатного завода в Ульяновской области в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

"Начнем [создание индустриального парка] в этом году Мы на первом этапе ставим задачу [разместить] здесь (в Димитровграде — прим. ТАСС) — десять резидентов, порядка 200 рабочих мест и 700-800 млн выпуска товарной продукции", — сказал он.

Когогин добавил, что над созданием парка будут совместно работать «КамАЗ» и власти региона. По его словам, предварительный объем совокупных инвестиций в площадку составит 750 млн рублей. «Задачей областной администрации является обеспечение качественной инфраструктуры — это стоянки, подъездные пути, дороги, энергия. Наша задача — профинансировать восстановление площадей до стандартного уровня», — сказал он.

По словам генерального директора «Камаза», компания заинтересована в размещении на промышленной площадке производства автокомпонентов.

Меморандум о создании индустриального парка на площадке Димитровградского автоагрегатного завода по аналогии с подобным объектом в Набережных Челнах на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале подписали Когогин и генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов в присутствии министра экономического развития РФ Максима Орешкина . Достигнута договоренность о передаче корпуса Димитровградского автоагрегатного завода площадью 150 тыс. квадратных метров, где будут оборудованы производственные и офисные помещения.