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«КамАЗ» приступит к созданию промпарка в Ульяновской области в 2018 году
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«КамАЗ» приступит к созданию промпарка в Ульяновской области в 2018 году 

ТАСС 17 часов назад
ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 16 марта. /ТАСС/. «КамАЗ» приступит к созданию индустриального парка на площадке Димитровградского автоагрегатного завода в Ульяновской области в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.
"Начнем [создание индустриального парка] в этом году Мы на первом этапе ставим задачу [разместить] здесь (в Димитровграде — прим. ТАСС) — десять резидентов, порядка 200 рабочих мест и 700-800 млн выпуска товарной продукции", — сказал он.
Когогин добавил, что над созданием парка будут совместно работать «КамАЗ» и власти региона. По его словам, предварительный объем совокупных инвестиций в площадку составит 750 млн рублей. «Задачей областной администрации является обеспечение качественной инфраструктуры — это стоянки, подъездные пути, дороги, энергия. Наша задача — профинансировать восстановление площадей до стандартного уровня», — сказал он.
По словам генерального директора «Камаза», компания заинтересована в размещении на промышленной площадке производства автокомпонентов.
Меморандум о создании индустриального парка на площадке Димитровградского автоагрегатного завода по аналогии с подобным объектом в Набережных Челнах на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале подписали Когогин и генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов в присутствии министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Достигнута договоренность о передаче корпуса Димитровградского автоагрегатного завода площадью 150 тыс. квадратных метров, где будут оборудованы производственные и офисные помещения.
Группа компаний «КамАЗ» входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей, выпускает также прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты, различный инструмент. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей РФ составляет 51%. Крупнейшим акционером «КамАЗа» является ГК «Ростех» (контролирует 49,9%). Среди остальных акционеров — ООО «Автоинвест» (23,54%), германский автоконцерн Daimler (15%) и ООО «Финансово-лизинговая компания „КамАЗ“ (3,72%), прочие юридические и физические лица владеют 11,56%.
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