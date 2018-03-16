Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера

Бывшая ведущая второсортного тв-шоу действительно может занять руководящий пост. Ксения Собчак в политике всерьез и надолго.

"Дом-2" и «Блондинка в шоколаде» — это забытое прошлое. Как утверждает астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко, путь предназначения Ксении Собчак переключился в промежутке с 28 на 29 лет. Она осознанно отошла от шоу-бизнеса, стала писать статьи, засветилась на оппозиционных митингах на Болотной. Стало понятно, что человек вошел в точку реализации — политика.

"Все что она делала в политике с 30 до 36 лет — было своего рода прохождение квалификации, как у спортсмена. И то, что она начала сейчас — действительно серьезно. Неважно кто ей позволил стать кандидатом в президенты, кто поддержал и дал денег на предвыборную кампанию — в этой сфере она надолго. Могу сказать, что у Ксении большое будущее. Следующий знаковый подъем карьеры виден в 40 лет, то есть в 2021 год. И, кстати, именно в этом году будет переизбрание Думы … Собчак взяла приличный задел, и к 40 годам она будет окрепшим политиком со своим капиталом и большим количеством соратником", — заглянул в гороскоп Ксении Дмитрий Шимко.

По его словам, самый знаковый эпизод в ее жизни — 48 лет. Там квалификация повышается на несколько ступеней. К примеру, если в 40 ей удастся сесть в думское кресло, то в 48 лет велика вероятность стать премьер-министром страны.

Что касается личной жизни, то ее союз с Максимом Витограном астротиполог считает довольно интересным.

"Эти отношения можно назвать союзом взаимозамещения. Она многогранная безбашенная женщина-паук, которая быстро оплетает и поглощает свою жертву: год-полтора изучает, после чего начинает глумиться и уничтожать своего партнера. У него же, напротив, земной спокойный знак, он человек однополярный, скучный, иногда занудливый, но Максим является неким ограничителем для нее. Все ведь заметили перемену поведения Ксении — какой распущенной она была раньше, и какой стала последние несколько лет. Это однозначно влияние мужа. Он ограничивает ее во всем", — уверен эксперт.

С одной стороны Ксении должно быть комфортно, ведь наконец нашелся мужчина, способный ее останавливать. Но с другой стороны она явно нужнается в многогранности, чтобы картинки за окном менялись постояннно, а Максим ей такую роскошь предложить не может — слишком уж однообразный человек.