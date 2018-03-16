Кириллов угрожает и Кириллов опровергает. Новый скандал вокруг «Коммунистов России» на Ямале

А первый секретарь Пуровского районного Комитета КПРФ Елизавета Сиротинина сообщила, что некий пользователь ВК Сергей Кириллов угрожал ей «несчастным случаем» после того как Сиротинина назвала очередную выходку «Коммунистов России», совершенную к тому же с использованием бренда КПРФ, провокацией. Незадолго до этого столичная «Общая газета» опубликовала переписку, где все тот же пользователь Сергей Кириллов просит собеседника организовать на избирательных участках «нестандартные ситуации, возможно, с вызовом полиции». После нашей публикации «правозащитник, эколог» Сергей Кириллов распространил опровержение: дескать, это не он угрожал Сиротининой и готовил беспорядки.

По словам коммуниста, его страница «Вконтакте» является липовой. Также, сообщил Кириллов, 15 марта он сложил с себя полномочия члена ТИК Пуровского района автономного округа, чтобы «избежать голословных обвинений в якобы планируемых организованных беспорядках». «Я в местном отделе полиции города Тарко-Сале еще 14 марта 2018 года написал заявление о том, что в социальной сети „Вконтакте“ оказалась липовая страница с моими сведениями, от которой идет спам с искаженной информацией, что якобы я людей то вербую на беспорядки в день голосования, то угрожаю кому-то. Все это вранье, рожденное в воображении политтехнологов, тех, кто проплачивает данные акции, чтобы потом вину свалить на меня», — заявил Кириллов.

При этом он подтвердил, что партия «Коммунисты России» действительно собирает подписи с требованием расселения аварийных домов. По его словам, сейчас из-за выборов президента штаб приостановил сбор, но планирует потом продолжить эту работу. Сейчас собрано 673 подписи, которые сегодня планировалось отослать главе государства Владимиру Путину

«В дальнейшем к сбору подписей планируем привлечь региональное отделений партии «Яблоко» Свердловской области , поскольку они хотят также помочь жителям и заодно создать на Ямале отделение своей партии, которого еще нет. Хочу подчеркнуть, что пока сумма собранных подписей не достигнет 5000 подписей, мы не остановимся. Сбор подписей не привязан к избирательной компании по выборам», — сообщил Кириллов.

Напомним, что одна из местных жительниц, пострадавших от пожара, открыто назвала эту акцию «Коммунистов России» намеренным вводом людей в заблуждение, так как правительство Ямала приняло постановлении, которым решаются все финансовые проблемы этих категорий граждан.

Таким образом, остается неизвестным, кто на самом деле вел переписку от лица Сергея Кириллова. Общественность теряется в догадках, кому может быть выгодно угрожать местным коммунистам и пытаться дискредитировать выборы в России

Отметим, что в своём опровержении «правозащитник и эколог» не развеял подозрений в коммерческой подоплеке протестных акций «Коммунистов России» на Ямале.