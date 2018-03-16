На заброшенном заводе организовали крупную майнинговую ферму

В сухих и пыльных оренбургских степях не самые подходящие условия для майнинга. Летом здесь слишком жарко, а зимой мешают дорогие тарифы на электроэнергию. Да и законодательная база в стране все еще находится в положении становления, никак не способствуя уверенности бизнеса в завтрашнем дне. Впрочем, все это относится к легальному производству, но наш сегодняшний рассказ о другом.

На недействующем оренбургском заводе по изготовлению резинотехнических изделий, помещения которого сдаются местным предпринимателям под их собственные производства, неожиданно обнаружилась огромная утечка электроэнергии. Сумма ущерба превысила 65 млн рублей или $1 млн В результате расследования выяснилось, что электрическую сеть нелегально использовали майнеры под ферму для добычи криптовалюты.

Майнеры подключились к ближайшей трансформаторной подстанции и начали потреблять энергию с большой интенсивностью, что и выдало их ферму с головой. Неожиданно в производственные цеха нагрянули следователи и были немало удивлены. Все помещение было заставлено стойками с ASIC-адаптерами, добывавшими для жуликов bitcoin. Как потом сказали полицейские, во время пребывания внутри фермы у них возниклло ощущение из фильма «Матрица». Обнаруженную ферму уже успели назвать одной из самых крупнейших в стране. Задержать руководителей майнингового предприятия пока не удалось. На рабочем месте их не оказалось.

Тем временем, интерес россиян к bitcoin и другим криптовалютам снижается. По сравнению с декабрем 2017, когда можно было проследить максимальный всплеск поисковых запросов, в марте интерес упал на 80%. Это связывают со снижением цены самого bitcoin, наблюдающимся с января текущего года.