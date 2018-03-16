Новосибирская область стала самым привлекательным регионом для жизни в Сибири 

В 2017 году население в Новосибирской области увеличилось на 10 676 человек: за год в регион приехали жить 86 300 человек, при этом его покинули 75 624 жителя, подсчитали аналитики Новосибирскстата.
Согласно подсчётам, самыми привлекательными регионами для жизни в Сибири стали Новосибирская область и Красноярский край, в котором прирост населения составил 929 человек. В остальных регионах Сибирского федерального округа (СФО) наблюдается убыль населения.
Как отмечают аналитики, в 2017 году СФО покинули 30 302 человека. Больше всего жителей уехали из Омской области — их насчиталось 9853 человека.