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Новосибирская область стала самым привлекательным регионом для жизни в Сибири
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Новосибирская область стала самым привлекательным регионом для жизни в Сибири 

ngs.ru 18 часов назад
Фото: ngs.ru
В 2017 году население в Новосибирской области увеличилось на 10 676 человек: за год в регион приехали жить 86 300 человек, при этом его покинули 75 624 жителя, подсчитали аналитики Новосибирскстата.
Согласно подсчётам, самыми привлекательными регионами для жизни в Сибири стали Новосибирская область и Красноярский край, в котором прирост населения составил 929 человек. В остальных регионах Сибирского федерального округа (СФО) наблюдается убыль населения.
Как отмечают аналитики, в 2017 году СФО покинули 30 302 человека. Больше всего жителей уехали из Омской области — их насчиталось 9853 человека.
Ранее аналитики Новосибирскстата подсчитали, что в 2017 году 11 тысяч мигрантов вернулись из Новосибирской области на Украину, в Казахстан и Среднюю Азию.
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