Зачем крон-принц Саудовской Аравии едет в США?

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика» На следующей неделе крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман прибывает в США, чтобы провести встречи с лидерами Силиконовой долины, руководителями в сфере развлечений Лос-Анджелеса, представителями нефтяной промышленности в Хьюстоне и крупными финансистами в Нью-Йорке. Крон-принц Мохаммед, который встретится с президентом США Дональдом Трампом во вторник, стремится привлечь иностранные инвестиции и ноу-хау в Саудовскую Аравию для создания в Королевстве рабочих мест и проведения диверсификации экономики, которая почти полностью зависит от экспорта нефти. Эти инициативы являются ключевыми элементами его плана по проведению реформ Перспектива-2030. Во время визита в столицу Саудовской Аравии, Эр-Рияд, в мае прошлого года Трамп хвастался коммерческими и военными соглашениями с Королевством на сумму $200 млрд Они включали продажу оборудования и инвестиции в оба направления. Тем не менее, 9 месяцев спустя, была реализована лишь малая часть сделок. Инвесторы могут быть еще больше напуганы недавними зачистками в рядах бизнес-элиты Саудовской Аравии, организованными крон-принцем. Хотя крон-принц Мохаммед преподнес репрессии в виде антикоррупционной борьбы, западные инвесторы обеспокоены тем, что страна демонстрирует слабость в отношении верховенства закона. Правительство Саудовской Аравии выделило миллиарды долларов, а в некоторых случаях целые предприятия в обмен на освобождение бизнес-руководителей из-под стражи в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. "Крон-принц должен наладить связи в международных бизнес-кругах после задержаний в отеле Ritz Carlton в прошлом году. Он нуждается в международных инвестициях для реализации своего плана Видение-2030, а непрозрачный способ, которым проводилось расследование в отношении задержанных бизнес-лидеров вызвал вопросы о безопасности инвестиций в Королевство", — отметил Грегори Гаузе, глава отдела международных отношений в Техасском университете правительства и государственной службы им. Буша. Другие люди, знакомые с ситуацией в Саудовской Аравии, ожидают, что эпизод исчерпает сам себя. «Страны испытывают дефолты, и в течение шести месяцев, если все стабилизируется, иностранные инвесторы начнут возвращаться обратно. Конечно, это из ряда вон выходящее событие, оно заставило многих остановиться. Однако после небольшой паузы они вновь начнут возвращаться», — отметил Али Шихаби, основатель аналитического центра Arabia Foundation. Может быть. Еще до репрессий Всемирный банк занял 92-е место в мире по простоте ведения бизнеса. Получение разрешений и документов — довольно обременительная процедура. И здесь помогают личные связи. Международная торговля практически невозможна. И в Королевстве отсутствует четкий закон о банкротстве. А это затрудняет возврат денег, если слабый местный партнер выходит из бизнеса.

На встрече в королем Саудовской Аравии российским представителям, прибывшими на энергетически-нефтяной симпозиум, удалось обсудить и кооперацию на рынке нефти, и перспективы двустороннего сотрудничества.

В поисках помощи и влияния в США, Королевство на протяжении многих лет привлекало множество лоббистов, юристов и консалтинговых фирм, в том числе Akin Gump, Podesta Group, BGR Group, Hohlt Group, Squire Patton Boggs, Qorvis, Hogan Lovells and King & Spalding. Но многие из этих лоббистов выражают разочарование из-за проблем в работе с официальными лицами Саудовской Аравии. Ограничения на фильмы могут ослабить стремление Голливуда принять участие. Сети отелей могут быть запуганы сложностью ведения бизнеса в Королевстве. В списке транзакций США и Саудовской Аравии Трампа включены коммерческие сделки в размере $110 млрд и военные продажи объемом $80 млрд, согласно данным электронной таблицы, которую официальный представитель Белого дома предоставил The Washington Post. В список вошли меморандумы о взаимопонимании и письма о намерениях. Некоторые из них были впервые размещены во время правления Обамы. "Похоже, что в реализации конкретных сделок было достигнуто очень мало прогресса. В начале этого года в Конгрессе было официально объявлено о заключении сделки на сумму $500 млн, но это небольшой процент от суммы, объявленной во время визита", — сказал профессор Гаузе. Наибольшая сумма составила $28 млрд для комплексной воздушной и противоракетной обороны, боевых кораблей, тактических самолетов и вертолетов и программ от Lockheed Martin. До сих пор не достигнуто никакого прогресса, и соглашения «в настоящее время проходят процессы утверждения в обоих правительствах», — сказала Морин Шуман, пресс-секретарь Lockheed Martin. Во время визита Трампа в Королевство General Electric также объявил о «новых соглашениях» с Саудовской Аравией на сумму $15 млрд Эти проекты охватывали электропитание Королевства, здравоохранение, энергетику и добычу полезных ископаемых, а также цифровую аналитику на Predix. Пакет соглашений также должен был включить партнерство с национальной нефтяной и газовой компанией Saudi Aramco, при этом, экономия составила бы $4 млрд за счет оцифровки операций. Но немногие из соглашений GE были согласованы. Единственное исключение: в июне 2017 года компания подписала соглашение о совместном предприятии стоимостью $270 млн с саудовской фирмой Dussur для перемещения некоторых операций по ремонту турбин в Королевство. Отвечая на вопрос о статусе других соглашений, представитель GE отметил, что компания «ведет конструктивный диалог с соответствующими государственными органами Саудовской Аравии». Компании, специализирующиеся на энергетической отрасли, ожидают строительства энергетического парка короля Салмана. Одна из ведущих мировых компаний, занимающаяся добычей нефти, Schlumberger, заявила, что станет «ключевым арендатором» в процессе разработки. Компания заявила, что будет производить продукцию для наземных буровых установок. Она отметила, что первый этап проекта планируется завершить к концу месяца. Но самыми крупными статьями в списке «сделок» администрации Трампа стали инвестиционные фонды, рассматривающие проекты в США и других частях мира. Фонды были задействованы с тех пор как Трамп вступил в должность.