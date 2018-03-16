Финский политик: Россия, куда ты идешь?

Если не признаешь историю, приходится учиться на собственных ошибках. Депутат Шведской народной партии Йорн Доннер (Jörn Donner) пишет, что Россия , похоже, тоскует по своему прошлому — по временам, предшествовавшим революции 1917 года.

Когда-то, когда стало известно о преступлениях Сталина, я встретился с русской молодежью — образованной, знающей несколько языков, открытой для новых свершений. Тогда, в конце 50-х, мне казалось, что наш и их мир постепенно сближаются.

Это, конечно, было утопией — думать, что Россия станет обычной страной.

Этого так и не произошло. В СССР долгое время был застой, гражданские права ущемлялись, многие инакомыслящие были осуждены на ссылку, пока не рухнула советская власть. Какое-то время россияне жили в открытой стране, но потом Россия стала такой, как того хотел Владимир Путин

Его предшественник Борис Ельцин совмещал в себе разные черты — был и трусом, и пьяницей — но он признавал виновность СССР в начале Зимней войны. Во время его правления я ознакомился в Москве с секретными документами 1939 года, на основании которых страны Прибалтики и Финляндия входили в сферу интересов СССР.

Может ли Россия стать обычной страной? Благодаря сходству в привычках и общих ценностях финско-шведская граница кажется практически невидимой. Люди совершают покупки по обе стороны границы, правда, говорят на разных языках, пользуются разной валютой, а во времени есть разница на один час. Других особых различий нет. Обычные соседи. Мы можем свободно путешествовать по большинству стран Европы, хотя из-за миграционного кризиса проверки стали строже.

На восточной границе все иначе. На поезде можно легко добраться до Санкт-Петербурга , а вот водителям автомобилей приходится ждать очень долго. Бюрократия напоминает о старом советском времени или предшествующем ему царизме. «Длинная российская минута», ожидание, бланки. За границей начинается страна с разбогатевшими большими городами и по-прежнему пребывающей в дреме сельской местностью.

России нужны герои

«Несчастна та страна, которая нуждается в героях». Так в свое время написал Бертольд Брехт , наверное, ссылаясь на «героев» своего времени, из которых Сталин и Гитлер были самыми жестокими. Тем не менее, Брехту пришлось восхвалять достижения Советского Союза, а пострадавшей от войн официальной Финляндии «оплакивать» смерть Сталина в 1953 году.

России нужны герои — по крайней мере, по словам нынешнего и будущего президента Владимира Путина. Говорят, что он считает распад СССР самой масштабной геополитической катастрофой нашего (так в оригинале статьи — прим. ред.) века. Это, тем не менее, не значит, что он и его администрация хотят вернуть Советский Союз. Есть много признаков того, что в России жаждут вернуться к более раннему периоду — во времена, предшествовавшие революции 1917 года.

Когда-то, не очень долго, годовщину Октябрьской революции отмечали с большим размахом. На Красной площади стояли чрезвычайно серьезные старики, которые ранее управляли страной. Потом появился Борис Ельцин, похоронивший Советский Союз, который по рекомендации своих советников передал ключи от власти Путину, вслед за чем последовали серьезные перемены.

Более молодое поколение России, люди в возрасте до 30 лет, не знают или не помнят событий минувших лет. Вместо этого все в первую очередь говорят о героизме, грандиозном Дне победы весной 1945 года, который отмечают 9 мая.

Однажды я оказался в небольшом сибирском городке накануне этого праздника. Мои друзья говорили, что нам лучше не приближаться к местам празднований, потому что пьяные местные могут принять меня за «фашиста», представителя враждебной власти. Это слово сейчас применяют по отношению ко всему, что так или иначе противоречит нынешней системе.

Чудо, что Финляндия осталась независимой

Согласно современным российским взглядам на историю, Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года после нападения Германии , и позже войска Гитлера вплотную подошли к Москве. Противотанковые ежи, которые можно увидеть по дороге из аэропорта «Шереметьево» в Москву, свидетельствуют о том, насколько близко к столице подошли немцы. В свое время Наполеон смог захватить Москву, но долгое отступление французов привело к тому, что русские захватили Париж.

На самом деле Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, когда Гитлер и Сталин договорились об уничтожении и разделе Польши

Несколько раз — последний раз в своей новой книге — я пытался рассказать о событиях на старой границе 1918 года. Ее близость к Ленинграду привела к тому, что войска Сталина напали на Финляндию в ноябре 1939 года. Об этом в России практически не рассказывают. Страна пытается отрицать факты о нападении самих русских.

На самом деле, это большое чудо, что после войны наша страна смогла остаться независимой, несмотря на проигрыш в Войне-продолжении (Советско-финской войне 1941-1944 годов — прим. пер.). Развитие в других странах Европы, находящихся рядом с западной советской границей, привело к появлению так называемого железного занавеса. Об этом развитии можно почитать в книге известного историка Энн Эпплбаум (Anne Applebaum), один из разделов которой гласит: «Уничтожение Восточной Европы в 1944-1952 годы».

Финляндию этот процесс не затронул. За это пришлось заплатить Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1948 года, предписания которого Финляндия скурпулезно (и в каком-то отношении даже религиозно) соблюдала, пока он не прекратил действовать вместе с распадом СССР.

Путин начал новый старый период

Тем не менее, нельзя забывать, что восточная граница Финляндии проходит между двумя совершенно разными обществами. До схожести нам еще далеко.

Почему же так произошло?

Часто утверждается, что распад Советского Союза был заслугой Рейгана. Хотя на самом деле это вряд ли так. Страна распалась, потому что она уже приближалась к этому, и экономикой страны управляли плохо. С приходом Путина к власти начался новый период.

Как нам известно, Путин был офицером КГБ и работал в органах власти Ленинграда, в связи с чем он посещал финский город-побратим Ленинграда Турку . Бывший архиепископ Йон Викстрём (John Vikström) любит рассказывать, как он ударил Путина по ноге во время игры в футбол. Но это не помешало Путину подняться выше по карьерной лестнице.

Какую же систему Путин пытается создать? Бывшим руководителям советских производств и их друзьям дали возможность стать миллиардерами — в надежде, что они не будут выступать против политической системы Путина.

Михаилом Ходорковским все пошло иначе, ведь он хотел получить политическую роль. Его арестовали и заключили в тюрьму. Он потерял нефтяную компанию, но, в конце концов, спустя десять лет заключения уехал за границу. Система Путина ужасно коррумпирована, но она привнесла в Россию определенную стабильность, достигнутую большой ценой.

Началась новая холодная война

С другой стороны, какая-то часть российского гражданского общества выжила, но ей угрожают санкции, как это уже заметил Алексей Навальный . Тем не менее, в Москве можно слушать передачи независимых радиоканалов и смотреть не только государственные телеканалы.

Еще в начале 2000-х наблюдался вполне мирный период в отношениях России и западных стран. Затем появилась напряженность. Сначала Россия надавила на Грузию в непродолжительной войне и основала республики, которые больше никто так и не признал. Затем был захват Крыма , на Украину были отправлены войска, Россия вмешалась в сирийскую войну. Россия Путина по-прежнему грезит о статусе сверхдержавы, который она когда-то утратила.

Началась новая холодная война. Мы не знаем, к чему все это может привести, но многие страны западного мира напуганы. Вмешательство русских в выборы вряд ли сильно повлияло на ход голосования, но кажется очевидным, что правый популизм Марин ле Пен ( Marine le Pen ) пришелся бы им по нраву больше, чем общество с традиционными гражданскими ценностями.

Хуже всего — непредсказуемость Путина, как и непредсказуемость Трампа. Тем не менее, стоит сохранять спокойствие — в Финляндии, странах Прибалтики и в других государствах Европы. Надеюсь, что разум победит — в том числе и в России.