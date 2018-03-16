Сквер у ЗАГСа и на Мехзаводе: за что еще проголосуют в Красноглинском районе

В воскресенье, 18 марта, жители Красноглинского района будут выбирать 7 территорий, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Их отремонтируют в 2018 году по программе «Комфортная городская среда» в первую очередь. — В лист для голосования на 2018 год вошли сквер второго квартала в поселке Красная глинка, сквер перед ДК «Октябрь» на Мехзаводе, сквер в Прибрежном на улице Овчарова, сквер у ЗАГСа в районе дома № 13а по Лазо, бульвар в Березе в районе дома № 13, сквер в Крутых Ключах, занимающий территорию от дома № 6 до дома № 13, и сквер в Управленческом на пересечении улиц Сергея Лазо и Симферопольской, — рассказал глава Красноглинского района Олег Комаров Кроме того, жители района, как и все самарцы, смогут отдать свой голос за судьбу монумента «Гордость, честь и слава Самарской области », который в народе называют «стена плача».