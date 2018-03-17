В России наступил день тишины

День тишины перед президентскими выборами наступил в ночь с 16 на 17 марта. В течение него запрещена любая агитация, в том числе распространение телевизионных роликов, печатных изданий, проведение различных акций. Также нельзя публиковать результаты социологических опросов, касающихся выборов. На прежнем месте позволяется оставить ранее размещённые агитматериалы, но при условии, что расположены они не ближе 50 метров от мест голосования. Не подпадают под запрет и призывы Центризбиркома прийти на выборы.

Зачем нужен день тишины

Дмитрий Поликанов. Основная цель проведения дня тишины — дать возможность избирателям осмыслить свои политические приоритеты и более взвешенно, без сиюминутных эмоций подойти к кабинке для голосования на следующий день. Спокойно, без понуждения со стороны обдумать накануне предстоящий выбор — это большой плюс российской избирательной системы, считает доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО

«Эта практика себя оправдывает. День тишины даёт время подумать и сделать выбор не в последний момент, по пути на избирательный участок, когда различными предвыборными технологиями человека можно склонить в ту или иную сторону, а подойти к этому вопросу рационально. Для определённой категории колеблющихся граждан это норма, безусловно, полезная и нужная», — пояснил политолог.

При этом эксперт посетовал, что данное законом право гражданам спокойно подумать иными нечистоплотными политтехнологами игнорируется. В их понимании избиратели неорганизованны и стихийны, а потому нуждаются в ежесекундной опеке. Например, распространённой тактикой является создание кандидатом или партией в день тишины информационного повода в СМИ, что не относится к агитационной деятельности. Нередко скрытую агитацию проводят через распространение материалов, где нет прямых призывов проголосовать за того или иного кандидата, но даются ясные намеки в нужном направлении.

В ЦИК о всех политтехнологических ухищрениях хорошо осведомлены, а потому для кандидата-нарушителя предусмотрена ответственность. В данном случае запрет на агитацию в день тишины регламентируется статьей 49 Федерального закона №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». За нарушение данных требований в соответствии со статьей 5.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, для граждан — в виде штрафа от одной до полутора рублей.

Просят сделать погромче

Право избирателей на предвыборную тишину закреплено в законодательстве многих стран, но в ряде государств оно отсутствует. К примеру, нет его в Великобритании , Германии и Швеции . В прошлом году группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий отмену дня тишины и в России. По мнению разработчиков, такой подход повысит явку избирателей и поспособствует «проведению выборов в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы».

Соответствующие изменения предлагается внести в законы о праве граждан России избирать и быть избранными, об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме, о выборах президента и о выборах депутатов. Один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев объяснял актуальность законопроекта тем, что день тишины априори не соблюдается.

«Это лишнее законодательное ограничение, которое необходимо снять, — констатировал депутат. — Мы 25 лет находимся в избирательном процессе и за это время ни разу не видели, чтобы в субботу перед выборами люди сидели на кухне и обсуждали, за кого пойти голосовать. Подавляющая часть избирателей определяется со своим выбором задолго до дня голосования, а та часть избирателей, которые определяются в последний момент, обычно голосуют за номер 1 в избирательном бюллетене».