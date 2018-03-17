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Постпред РФ в Вене: соглашение по иранскому атому не требует дополнений
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Постпред РФ в Вене: соглашение по иранскому атому не требует дополнений 

ТАСС 15 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
ВЕНА, 17 марта. /ТАСС/. Россия уверена, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не требует каких-либо дополнительных договоренностей. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам заседания Совместной комиссии Ирана и международной «шестерки» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) на уровне политических директоров по рассмотрению выполнения СВПД.
По его словам, план действий по ядерной программе Исламской Республики нужно оставить в покое, поскольку он представляет собой чрезвычайно хрупкий баланс интересов. «Если вдруг у всех заинтересованных сторон появится желание договориться о чем-то дополнительно без прямой привязки к СВПД и без ущерба для этого плана, то это вопрос политической воли и готовности сторон. Но, на наш взгляд, необходимости в каких-либо дополнительных договоренностях на сегодняшний день совершенно нет», — сказал Ульянов.
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