Руслан Бортник: Мир между Западом и Россией возможен только перед реальной угрозой ядерной войны

«После британско-российского скандала ничего хорошего Украине ожидать не приходится. Ведь он — это всего лишь один из элементов дальнейшей эскалации между Россией и Западным миром. А поскольку мы являемся полем битвы, линией фронта, где пересекаются их интересы, это означает более резкие и агрессивные действия всех сторон на этом фронте — то есть на Украине. А война „до последнего украинца“ будет ожесточаться. Ввиду этого, в наших интересах — достижение соглашения между Западом и Россией», — смоделировал ситуацию аналитик.

Однако Бортник сказал, что разрядка, мир, политический и экономический баланс наступит только после пика напряжения — когда вся Земля будет на грани Третьей мировой войны.

«Перезагрузка неизбежна, но в ближайшее время она вряд ли возможна. Для того, чтобы достигнуть этой цели, надо еще повысить ставки. Только на реальном пике возникнет возможность перезагрузиться. И тогда у нас будут вторые Ялта и Потсдам , когда мировые лидеры по 20 дней договаривались, как делить мир», — оценил возможные последствия политолог.

Пока же, отмечает Руслан Бортник, мир переживает стадию политического и финансового накопления. Военные элиты и лобби во всех странах накапливают богатство, получив доступ к неограниченным госресурсам, запугивая общества и таким образом обосновывая необходимость расходов.

Сергей Скрипаль работал в ГРУ , ушел в отставку, в 2004 году был арестован по обвинению в госизмене, а в 2010 году его обменяли на задержанных в США российских шпионов, после чего он переехал в Великобританию

4 марта он и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре Солсбери. Они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Оба находятся в больнице в тяжелом состоянии.