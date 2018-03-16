Отреставрированную казарму лейб-гвардии Драгунского полка откроют в день празднования 100-летия Военного института ЖДВ и ВОСО

Историческое здание казармы 1904 года постройки, являющееся сегодня объектом культурного наследия, предназначалось для одного из лучших полков Русской армии и стало свидетелем жизни офицеров того времени.

27 марта в торжественной обстановке в день празднования 100-летия со дня образования старейшего транспортного военно-учебного заведения Министерства обороны РФ — Военного института (ЖДВ и ВОСО) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва после длительной реставрации откроется казарма лейб-гвардии Драгунского полка.

Историческое здание казармы 1904 года постройки, на сегодняшний день являющееся объектом культурного наследия, предназначалось для одного из лучших полков Русской армии и стало свидетелем жизни офицеров того времени.

Решение о реставрации здания и возрождении доблестных традиций русского воинства было принято командованием академии в 2015 году. Так, в торжественной обстановке 27 марта будет открыт восстановленный в соответствии с историческими сведениями зал Офицерского собрания.

Помимо этого, после реставрации в здании казармы откроется современная библиотека с применением технологий дистанционного обучения и уникальный 3D-лекторий с использованием пространственных моделей для повышения уровня обучения курсантов института.