Добро с кулаками или без?

Тысячи студентов в США устроили массовую акцию протеста против свободной продажи оружия, требуя остановить насилие и обеспечить безопасность в учебных заведениях. Молодежь поддержали некоторые сенаторы, представители власти.

Массовая студенческая забастовка началась после февральской стрельбы во Флориде, где в одной из школ бывший ученик убил из винтовки 17 человек. Выжившие школьники вместе с неравнодушной общественностью добились введения в штате закона, ограничивающего доступ молодежи к штурмовым винтовкам. Теперь этого же добиваются в прочих штатах.

К общенациональной акции протеста присоединились многие крупные компании и телеканалы. На 24 марта назначена новая акция против применения оружия.

Как совмещают традиции и технологии

Ранее, как сообщалось, во Флориде обсуждали еще одни возможные «контрмеры». Палата представителей штата приняла законопроект, разрешающий учителям и другим работникам школ носить оружие, повысив при этом минимальный возраст его покупки с 18 до 21 года. При покупке огнестрела собирались также ввести период ожидания в 3 дня, чтобы отсечь тех, кто руководствуется приступом гнева или паники.

Так как же противостоять бандитам? Многие эксперты, включая российских, неоднократно утверждали, что безоружное общество в любом случае проиграет вооруженному преступнику. Если человек настроен на убийство, у него-то как раз огнестрел будет, а вот его потенциальным жертвам решительно нечем будет защититься. В то же время все признают: оружие в неопытных руках опасно, в первую очередь, для его носителя.

Председатель стрелкового клуба «Сайга», руководитель московского отделения союза «Гражданское оружие» Рафаил Рудницкий напоминает: благими намерениями выстлана дорога в ад.

«От того, что у учителей будет оружие, ситуация изменится, но не в лучшую сторону. Недостаточно иметь оружие, нужно уметь им владеть. Нельзя обязывать кого-то — например, учителей — его носить. Разрешить — можно, желающим. Но они обязательно должны проходить обучение», — заявил эксперт в комментарии «МИР 24».

С другой стороны, не должно быть зон, свободных от оружия, считает Рудницкий. «Зона, свободная от оружия — это зона преступников. Оружие, в принципе, конечно, должно быть, но при этом выдаваться оно должно в соответствии с законодательством», — поясняет он.

Если человек не чувствует себя готовым в нужный момент применить оружие, боится его, не умеет мгновенно оценить ситуацию и поступить в соответствии со своей оценкой, особой пользы от наличия огнестрела для «самооборонщика» можно не ждать. В критический момент это оружие у пацифиста просто отнимут.

Сам по себе факт наличия у кого-либо огнестрела тоже вряд ли остановит вооруженного злоумышленника. Иными словами, если какой-нибудь американский школьник захочет прийти и расстрелять 50 человек, понимание, что все учителя его школы вооружены, вряд ли станет серьезной помехой на пути реализации его планов. Порог ответственности и страха у преступника понижен. Помешать ему можно было бы только физически, но, опять же, вопрос, насколько к этому были бы готовы уже сами педагоги.

Кстати, в России дискуссия о ношении гражданами оружия идет не один десяток лет. Противники легализации короткоствола утверждают, что если разрешить его всем подряд, граждане друг друга просто переубивают. Но это, по словам эксперта, не совсем так.

Например, процедура приобретения длинноствольного оружия достаточно проста и четко регламентирована. Нужно получить определенные справки, в том числе, и медицинские, пройти проверку в правоохранительных органах . Длинный ствол — это не оружие самообороны, по городу с ним особо не походишь, но, тем не менее, оно существует, и без каких-то особо критичных последствий.

«На руках у населения в России находится 5 миллионов «стволов», но случаев неправомерного их применения — единицы в год. Может, наберется десяток случаев. Каждый из них, конечно, трагичен, но десять на 5 миллионов, согласитесь, немного. А если бы было разрешено краткоствольное оружие, сколько преступлений было бы предотвращено! Остается только догадываться. Но, опять-таки, людям пришлось бы, в первую очередь, научиться обращаться с оружием», — отмечает собеседник «МИР 24».

Кстати, шокеры, травматы и газовые баллончики в неопытных руках тоже особой пользы не принесут. Нужна длительная и упорная тренировка. Например, опытный противник просто не даст никому приблизиться к нему с шокером, а распылить газовый баллон в том же лифте чревато для обеих сторон.

Получается, что люди, не имеющие должной физической подготовки и не владеющие основами рукопашного боя, перед преступниками — особенно перед группой — совершенно беззащитны. Это ситуация с однозначным исходом, уверен Рафаил Рудницкий.

В итоге, легализация короткоствольного оружия представляется многим единственно возможным решением вопроса. В то же время тут следует учесть не только все вышеназванные риски, но и печальную практику, в соответствии с которой любой «самооборонщик» имеет неплохие шансы сесть уже за «превышение».

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